Báo VietNamNet và Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) ngày 28/10 đã tổ chức Lễ công bố Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025 (Alpha30); Top 10 và Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Bao bì - Nông nghiệp công nghệ cao năm 2025; Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025; và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 (Profit500).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, cho biết: Báo VietNamNet luôn mang trong mình sứ mệnh lan tỏa tri thức, khích lệ đổi mới và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Sức mạnh của một nền kinh tế không chỉ được đo bằng con số GDP, mà còn bằng tầm nhìn, năng lực và bản lĩnh của những doanh nghiệp biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Bảng xếp hạng Profit500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 và Top 10 Công ty các ngành trọng điểm đã trở thành biểu tượng uy tín, ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu về kết quả kinh doanh, quản trị xuất sắc và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Năm nay, lần đầu tiên, Vietnam Report giới thiệu Bảng xếp hạng Alpha30 - Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2025, nhằm vinh danh những doanh nghiệp tiên phong sở hữu DNA đầu tư chiến lược, tầm nhìn dài hạn, năng lực kiến tạo và giá trị định hình xu hướng phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Các doanh nghiệp được vinh danh. Ảnh: D.A

Các doanh nghiệp được tôn vinh đều chung một tầm nhìn, một niềm tin vào giá trị của Việt Nam và kiên định trên hành trình kiến tạo tương lai đất nước. Bước vào kỷ nguyên trỗi dậy quốc gia, Việt Nam mở ra một chương mới với sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ, trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò nòng cốt. Chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tập trung vào sản xuất và tạo giá trị gia tăng cao, đưa Việt Nam tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tất cả những bước đi quan trọng này đều hướng tới mục tiêu lớn hơn, đưa đất nước tiến dần tới trở thành nền kinh tế có thu nhập cao.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố và tôn vinh các doanh nghiệp. Bảng xếp hạng Alpha30 tôn vinh 30 tập đoàn đầu tư chiến lược có vai trò dẫn dắt dòng vốn, định hình mô hình tăng trưởng mới và tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế.

Theo thống kê của Vietnam Report, tổng tài sản của nhóm Alpha30 đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng, sử dụng gần 540 nghìn lao động, tạo ra tổng doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 9,5% GDP danh nghĩa của Việt Nam năm 2024.

Đặc biệt, quy mô tổng tài sản trung bình của mỗi doanh nghiệp Alpha30 đạt khoảng 81.022 tỷ đồng, gấp 3,6 lần quy mô trung bình của nhóm doanh nghiệp tiệm cận, khẳng định vị thế và tầm vóc vượt trội của Alpha30.

Khởi nguồn từ sáng kiến Top 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam công bố từ năm 2010, đến năm 2017 bảng xếp hạng Profit500 ra đời như một bước kế thừa và nâng tầm theo thông lệ quốc tế, ghi nhận những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh xuất sắc và năng lực tài chính vững mạnh.

Tiêu chí đánh giá của Profit500 kết hợp nhiều chỉ số như lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, tổng tài sản, tổng số lao động, uy tín truyền thông, tiềm năng tăng trưởng,... qua đó phản ánh kết quả tài chính và góp phần chỉ ra xu hướng vận động của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Bảng xếp hạng Top 10 và Top 5 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Bao bì - Nông nghiệp công nghệ cao năm 2025 tiếp tục tôn vinh những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực “xương sống” của nền kinh tế.

Những doanh nghiệp được vinh danh năm nay không chỉ nổi bật về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín truyền thông, mà còn tiên phong trong xu hướng phát triển bền vững, an toàn và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khuôn khổ buổi lễ, tọa đàm “Giải mã DNA đầu tư chiến lược của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam”, ông Il-Dong Kwon - Giám đốc điều hành và Đối tác của Boston Consulting Group và đại diện một số doanh nghiệp lớn đã chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và triết lý đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.