Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG tại Việt Nam năm 2026.

Do Forbes Việt Nam tổ chức, chương trình “Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG” vinh danh các doanh nghiệp tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh. Việc đánh giá dựa trên 66 chỉ số thuộc 4 nhóm: Môi trường, Xã hội, Quản trị, Tài chính và Tuân thủ, cùng những kết quả triển khai thực tế.

Việc được vinh danh ghi nhận nỗ lực của BIDV trong tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động ngân hàng, hướng tới phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Ông Trương Quốc Tuấn - Trưởng Ban Nghiên cứu và Quản trị Chiến lược BIDV - đại diện ngân hàng nhận danh hiệu

Xác định phát triển bền vững và thực hành ESG là trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược phát triển dài hạn, BIDV đã xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG giai đoạn 2026 - 2030 với hệ thống mục tiêu, giải pháp và lộ trình cụ thể trên ba trụ cột Môi trường - Xã hội - Quản trị, hướng tới trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam trong phát triển xanh, bền vững và thực hành ESG.

BIDV Định vị thương hiệu Ngân hàng xanh và Tài chính bền vững

Tại trụ cột môi trường, BIDV tập trung phát huy vai trò dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực xanh và bền vững, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động nội bộ.

Tại trụ cột xã hội, BIDV kiên định với định hướng khách hàng là trung tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thúc đẩy tài chính toàn diện và thực hiện các sáng kiến xã hội nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Tại trụ cột quản trị, ngân hàng tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị phát triển bền vững; tăng cường quản trị rủi ro ESG; thượng tôn pháp luật, hành xử liêm chính, trách nhiệm và minh bạch trong mọi hoạt động.

Kiên định với định hướng phát triển bền vững đã đặt ra, đến nay, BIDV là ngân hàng dẫn đầu thị trường về quy mô tài chính bền vững với dư nợ tín dụng xanh đạt gần 87.600 tỷ đồng, doanh số phát hành trái phiếu ESG lũy kế đạt 10.250 tỷ đồng và tiền gửi xanh đạt 20.300 tỷ đồng; tích cực huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ các dự án phát triển bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tài chính toàn diện và triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Đồng thời, BIDV từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị phát triển bền vững, tăng cường tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, tạo nền tảng cho tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Danh hiệu Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 là dấu mốc ghi nhận trên hành trình phát triển bền vững của BIDV, đồng thời tạo thêm động lực để ngân hàng tiếp tục chuyển hóa các cam kết ESG thành hành động và kết quả thực chất, hiện thực hóa định hướng xây dựng ngân hàng LỚN - MẠNH - XANH và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Lê Thanh