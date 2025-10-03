Ngày 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã có kết luận về thông tin hổ xuất hiện tại xóm Chiềng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông

Theo biên bản, vào hồi 14h ngày 1/10, tại khu vực xóm Chiềng, anh Bùi Văn H. (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn) trên đường đi xem nước lũ thì bất ngờ thấy một con thú chạy qua đường vào vườn ngô. Vì khoảng cách xa, anh H. chỉ nhìn thoáng qua thấy con thú có màu lông vàng, nặng khoảng 10-12kg.

Cùng thời điểm trên, ông B.V.H. (nguyên Chủ tịch UBND một xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) và ông Quách Văn H. (người đưa thư) đi đến.

Sau đó, ba người đã vào khu vực vườn ngô nơi con thú chạy vào để kiểm tra thì phát hiện một số dấu chân còn in trên đất nên đã chụp ảnh lại. Ngoài anh Bùi Văn H., không còn ai nhìn thấy con thú trên.

Cho rằng những vết chân lưu lại là của một con hổ, khi về nhà, ông Quách Văn H. đã kể sự việc với gia đình. Sau đó, con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin "xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng" lên mạng xã hội.

Biên bản kiểm tra, xác minh của Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn (Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ) xác định, thông tin xuất hiện hổ tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là không có cơ sở.