Chiều 2/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho biết: Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng chưa thể xác định được việc cá thể hổ xuất hiện tại xóm Chiềng.

Theo ông Tam, chiều nay (2/10), các cơ quan chức năng đã đến hiện trường để xác minh dấu chân của cá thể được phát hiện. Tuy nhiên, họ chưa có đủ căn cứ để kết luận đó là dấu chân hổ.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Ảnh: Phùng Tiến Dũng

Khu vực phát hiện cá thể nghi là hổ nằm ngay sát Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông và có nhiều hộ dân sinh sống. Chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên tuyên truyền về việc bảo vệ động vật hoang dã và phòng chống các hiểm họa do các loài động vật này gây ra.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, người dân xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) phát hiện một cá thể nghi là hổ xuất hiện tại khu vực xóm Chiềng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo người dân, cá thể nghi là hổ này nặng khoảng 15-20kg. Nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là một cá thể hổ con đi lạc. Sau khi được phát hiện, cá thể này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cơ sở đến hiện trường để nắm bắt tình hình, xác minh thông tin và thực hiện cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.