Giữa tháng 6/2026, Alamos Gold - một trong những công ty khai thác vàng hàng đầu Bắc Mỹ đã gây chú ý khi thông báo điều chỉnh báo cáo tài chính cho năm 2025 và 2024.

Các con số không thay đổi. Vấn đề chỉ là một “lỗi hành chính” trong phần kiểm toán đính kèm. Tuy nhiên, chỉ một thông báo tưởng chừng nhỏ nhặt đó cũng đủ để kích hoạt “cỗ máy” kiện tụng.

Chỉ vài ngày sau, hãng luật Pomerantz LLP - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kiện tập thể chứng khoán, đã ra thông báo đang điều tra liệu Alamos Gold có vi phạm luật chứng khoán hoặc có hành vi sai phạm khác hay không.

Không dừng lại ở đó, sự việc còn có thêm một diễn biến đáng chú ý: chính các sự cố vận hành tại mỏ Young-Davidson của Alamos Gold, bao gồm 2 trận động đất ảnh hưởng đến khu vực khai thác và sự cố mất điện do bão, đã khiến công ty phải hạ dự báo sản lượng quý II.

Hệ quả là cổ phiếu AGI của Alamos Gold lao dốc 11,83% chỉ trong một phiên, xuống còn 32,04 USD, trong khi đỉnh năm của cổ phiếu này từng lên tới 55,41 USD, tương đương mức giảm khoảng 45%.

Ngay sau đó, nhiều hãng luật đã phát đi thông báo mời các nhà đầu tư bị thiệt hại đăng ký tham gia điều tra hoặc khởi kiện tập thể.

Nhìn bề ngoài, đây là những thông báo pháp lý nghiêm túc. Nhưng thực chất, chúng giúp các hãng luật tiếp cận những nhà đầu tư có thể tham gia vụ kiện.

Không chỉ nhà đầu tư thua lỗ, các hãng luật cũng đang "hái ra tiền" từ biến động cổ phiếu vàng. Ảnh: Yahoo Finance

Các hãng luật tung ra thông cáo báo chí về việc "điều tra" một công ty, rồi gửi đi khắp các hãng tin, xuất hiện trên hàng loạt trang tài chính và được Google lên top mỗi khi nhà đầu tư tìm kiếm.

Điều đặc biệt là thông báo "điều tra" không chỉ là bước khởi đầu cho một vụ kiện, mà ngay từ khi xuất hiện, nó đã có tác dụng như một quảng cáo.

Khi hãng luật tuyên bố "chúng tôi đang điều tra gian lận", các nhà đầu tư thiệt hại lập tức chú ý và liên hệ đăng ký tham gia, chưa cần biết cuối cùng có kiện hay không.

Công ty Pomerantz LLP - với văn phòng trải dài ở New York, Chicago, Los Angeles, London, Paris và Tel Aviv, được công nhận là một trong những hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực kiện tập thể chứng khoán. Hãng đã tiên phong trong lĩnh vực này từ hơn 85 năm nay, với nhiều vụ kiện thu về hàng triệu USD bồi thường cho thân chủ.

Mô hình này không chỉ giới hạn ở Alamos Gold. Cùng thời điểm, Pomerantz cũng đã tiến hành điều tra đối với Caledonia Mining Corporation - công ty khai thác vàng tại Zimbabwe sau khi cổ phiếu của họ giảm 14,41% vì thông tin thay đổi thuế và phí bản quyền ở Zimbabwe.

Không chỉ các hãng luật tranh giành “khách hàng”, ngành khai thác vàng còn đang chứng kiến những cuộc chiến pháp lý giữa chính các tập đoàn lớn.

Đầu năm 2026, hai ông lớn khai thác vàng là Newmont và Barrick Gold xảy ra mâu thuẫn. Newmont gửi công văn tố cáo Barrick đã "ăn cắp" máy móc và nhân công từ dự án hợp tác chung ở Nevada (Mỹ) để phục vụ dự án vàng do Barrick tự đứng tên.

Vụ kiện đã có phiên sơ thẩm vào tháng 5/2026 tại tòa án Nevada, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của hiệp định quan hệ đối tác được ký năm 2019 giữa hai tập đoàn khai thác vàng hàng đầu thế giới.

Lịch sử ngành vàng đã chứng kiến nhiều vụ kiện tập thể lớn. Một trường hợp khác là vụ kiện thao túng giá vàng kéo dài từ năm 2004 đến 2013, liên quan đến hàng loạt ngân hàng lớn.

Các ngân hàng như Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Scotiabank và Société Générale đã đồng ý bồi thường tổng cộng 152 triệu USD cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi trừ phí luật sư, số tiền mỗi nhà đầu tư nhận được thường chỉ là một phần nhỏ so với những con số “hoành tráng” được đưa ra trong giai đoạn điều tra.

Thực tế cho thấy, tại Mỹ, các thông báo điều tra và khởi kiện tập thể đã trở thành một phần của hệ sinh thái pháp lý trên thị trường chứng khoán. Mỗi biến động lớn của giá cổ phiếu đều có thể kéo theo các cuộc điều tra nhằm xác định liệu doanh nghiệp có vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin hay không.

Theo GlobeNewswire, PRNewswire