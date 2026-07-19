"Đầu năm tôi đã chạy theo ‘cơn lốc’ mua vàng, giờ đã lỗ hơn 40.000 NDT (khoảng 155 triệu đồng)", anh Trương, người làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Thâm Quyến (Trung Quốc), chia sẻ.

Anh đã mua vàng tích lũy với giá 1.200 NDT (khoảng 4,6 triệu đồng)/gram vào đầu năm, vài lần muốn "cắt lỗ" nhưng không nỡ, đến cuối tháng 6, giá mỗi gram đã giảm trực tiếp hơn 300 NDT/gram (khoảng 1,1 triệu đồng).

Đầu năm 2026, vàng tăng vọt từ 4.318 lên 5.598 USD/ounce, 12 lần lập đỉnh kỷ lục. Nhưng sau đỉnh, giá lao dốc không phanh, xóa sạch mọi mức tăng.

Đến cuối tháng 6 và sang tháng 7, vàng rơi xuống quanh mốc 4.000 USD/ounce, giảm gần 30% so với đỉnh. Riêng tháng 6 ghi nhận mức giảm 10,45%, tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008.

Dù giá vàng lao dốc nhưng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc vẫn đổ xô mua vàng thỏi và vàng xu tại cửa hàng, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vàng tại Trung Quốc tăng vọt trong nửa đầu 2026. Ảnh: Baidu

Phân hóa giữa vàng thỏi và vàng trang sức

Sự biến động mạnh của giá vàng đã làm thay đổi sâu sắc cục diện thị trường tiêu dùng Trung Quốc.

Số liệu thống kê do Hiệp hội Vàng Trung Quốc công bố cho thấy, quý I năm 2026, lượng tiêu thụ vàng của Trung Quốc đạt 303,29 tấn, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn vào tổng lượng có vẻ vẫn “nóng” nhưng khi phân tích cơ cấu, vàng trang sức- vốn là lực lượng tiêu dùng chính thì quý I tiêu thụ chỉ đạt 84,62 tấn, giảm mạnh 37,10% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, vàng thỏi và vàng xu đại diện cho thuộc tính đầu tư, lượng tiêu thụ đạt 202,06 tấn, tăng vọt 46,40% so với cùng kỳ. Lượng tiêu thụ vàng thỏi và vàng xu hiện đã gấp khoảng 2,4 lần vàng trang sức.

Tại nhiều cửa hàng vàng ở Bắc Kinh cho thấy, giá bán lẻ vàng trang sức hiện tại của các thương hiệu dao động trong khoảng 1.230 - 1.250 NDT/gram, giảm gần 500 NDT/gram so với đỉnh cuối tháng 1, nhưng vẫn ở mức cao.

Cô Vương, một nhân viên văn phòng tại Bắc Kinh, chia sẻ: "Năm ngoái tôi có thể chi vài vạn NDT cho một chiếc vòng tay vàng cổ truyền, nhưng bây giờ giá vàng cao thế này, phí gia công đắt quá mức".

Chị Tiểu Chu (30 tuổi) cho biết: "Ban đầu tôi dự định mua 50 gram vàng cưới, nhưng giá vàng ở mức cao thực sự quá áp lực, nên đổi sang loại nhẹ 20 gram, tiết kiệm ngân sách dùng cho các khoản khác trong đám cưới".

Chuyên gia phân tích kim loại quý Hoàng Gia Kỳ của Công ty TNHH Tư vấn Sáng tạo Trác Sướng, cho biết so với vàng trang sức, vàng đầu tư có ít phí gia công và phí thương hiệu hơn. Khi giá vàng tiếp tục tăng cao, hiệu quả chi phí mua trang sức vàng để đeo giảm sút.

Trong khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và bảo toàn giá trị tăng cao, công chúng có xu hướng mua vàng thỏi, vàng xu để tiết kiệm và gia tăng giá trị.

Trái ngược với sự hoang mang của nhà đầu tư nhỏ lẻ và tâm lý quan sát của người tiêu dùng là sự kiên định của các ngân hàng trung ương.

Ngay khi giá vàng phá vỡ mốc 4.000 USD, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố dữ liệu vào ngày 7/7 cho thấy, tính đến cuối tháng 6, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước. Đây là tháng thứ 20 liên tiếp Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng mua vàng.

Trên phạm vi toàn cầu, các ngân hàng trung ương vẫn nhiệt tình mua vàng. Chuyên gia phân tích vĩ mô trưởng Vương Thanh của Công ty TNHH Tài chính Đông Phương Thành Đạt cho rằng vàng là phương tiện thanh toán cuối cùng được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Việc ngân hàng trung ương tăng mua vàng có thể tăng cường uy tín của tiền tệ chủ quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy thận trọng quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

Dự báo của các tổ chức phân hóa

Vàng sẽ đi về đâu trong nửa cuối năm? Sau những điều chỉnh mạnh mẽ trong nửa đầu năm, quan điểm của các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước về xu hướng vàng nửa cuối năm đã có sự phân hóa.

Các chuyên gia dự báo giá vàng nửa cuối năm có thể sẽ ‘yếu tạo đáy trong quý III và phục hồi ổn định trong quý IV’. Ảnh: Baidu

Nikki Shiels, Giám đốc Nghiên cứu và Chiến lược kim loại của Công ty Tinh luyện và Giao dịch Vàng Bạc Thụy Sĩ MKS PAMP, cho biết vẫn giữ dự báo cốt lõi về giá vàng giao ngay trung bình năm 2026 ở mức 4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng hiện đang từ bỏ giai đoạn tăng giá phi lý trước đây để tiến dần vào một thị trường tăng trưởng bền vững, ổn định và kéo dài hơn.

Tuy nhiên, JPMorgan đã chuyển sang quan điểm thận trọng hơn về ngắn hạn, hạ dự báo giá vàng quý IV/2026 xuống 4.500 USD/ounce, trong khi mục tiêu trước đó của ngân hàng này là khoảng 6.000 USD/ounce.

Goldman Sachs cũng đã hạ mạnh dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD/ounce xuống 4.900 USD/ounce.

Cù Thụy, Phó Giám đốc cấp cao Ban Nghiên cứu và Phát triển của Công ty TNHH Tài chính Đông Phương Thành Đạt, dự báo xu hướng giá vàng nửa cuối năm 2026 sẽ có nhịp độ "yếu tạo đáy trong quý III và phục hồi ổn định trong quý IV". Giá có thể tiếp tục dịch chuyển xuống thấp hơn so với nửa đầu năm.

Để giá vàng quay trở lại trên 5.000 USD trong năm nay cần các yếu tố kích thích cực mạnh, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất, Mỹ xảy ra rủi ro tài khóa thực chất, hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang vượt dự kiến.

Nhìn về nửa cuối năm, Hội đồng Vàng Thế giới dự kiến vàng sẽ tiếp tục đóng vai trò là thước đo cho kinh tế vĩ mô toàn cầu. Diễn biến giá của nó sẽ phản ánh kỳ vọng lạm phát, sự thay đổi chính sách tiền tệ, biến động khẩu vị rủi ro thị trường, cũng như nhu cầu thực sự từ các ngân hàng trung ương, nhà đầu tư tổ chức và người tiêu dùng toàn cầu.

Màn "tàu lượn siêu tốc" của hiệp một đã khép lại, hiệp hai sẽ diễn biến như thế nào, thị trường đang nín thở chờ đợi.

Theo Sina Finance