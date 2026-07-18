Giá vàng thế giới hôm nay 18/7/2026

Lúc 21h ngày 17/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 3.994 USD/ounce, tăng 17 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 3.992 USD/ounce.

Sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, triển vọng ngắn hạn của giá vàng trở nên kém tích cực hơn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,4%. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,3%. Doanh số bán lẻ tăng 0,2%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 208.000 đơn. Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed tăng mạnh lên 41,4 điểm.

Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm thay đổi chính sách theo hướng ôn hòa. Thị trường hiện định giá khoảng 90% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/7.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết số nhà khởi công trong tháng 6 tăng 19%, đạt tốc độ thường niên 1,47 triệu căn, vượt xa dự báo 1,31 triệu căn của các chuyên gia. So với cùng kỳ năm trước, số nhà khởi công tăng 3,5%.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm trong phiên 17/7. Ảnh: Nguyễn Huế

Dù số nhà khởi công tháng 6 tăng mạnh vượt kỳ vọng, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường nhà ở Mỹ vẫn chịu áp lực từ mặt bằng giá nhà và lãi suất vay thế chấp cao.

Trong bối cảnh Fed vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát, thị trường vẫn đánh giá khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 là rất cao, song chưa loại trừ khả năng Fed tiếp tục thắt chặt nếu áp lực lạm phát quay trở lại.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 4,53%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm khoảng 4,12%. Chỉ số USD Index ổn định gần 100,8 điểm.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi các phát biểu của Fed, diễn biến kỳ vọng lãi suất sau loạt số liệu kinh tế Mỹ và tình hình tại eo biển Hormuz. Theo giới phân tích, nếu giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, áp lực bán ngắn hạn có thể giảm bớt. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 17/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Ông Ian Samson, Quản lý danh mục đầu tư đa tài sản tại Fidelity International, cho rằng các yếu tố từng đưa giá vàng lên mức kỷ lục 5.600 USD/ounce hồi đầu năm vẫn chưa thay đổi. Fidelity dự kiến sẽ nâng tỷ trọng đầu tư vào vàng trở lại khi điều kiện thị trường phù hợp.

Theo ông Samson, dù giá vàng vừa trải qua quý giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn tích cực. Trong ngắn hạn, vàng vẫn chịu tác động đan xen của cả yếu tố hỗ trợ và cản trở, nên nhiều khả năng chỉ tăng nhẹ vào cuối năm trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới trong năm 2027.

Xu hướng tăng dài hạn của vàng sẽ chỉ bị phá vỡ nếu các chính phủ quay lại chính sách tài khóa thận trọng và các ngân hàng trung ương thực sự đưa lạm phát về mức mục tiêu. Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản mà Fidelity kỳ vọng ở thời điểm hiện tại.

Về kỹ thuật, Samson cho rằng vùng 4.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Trong dài hạn, lực mua của các ngân hàng trung ương cùng xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá vàng. Khi các tổ chức này tiếp tục tích lũy vàng với quy mô lớn, giá kim loại quý sẽ có cơ sở để tăng trong những năm tới.