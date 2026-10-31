Không chỉ tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn, nhiều phụ nữ ở làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng kiếm thêm 5 - 7 triệu đồng mỗi tháng từ... mo cau.

Sản phẩm thủ công từ mo cau tạo sinh kế cho nhiều người ở làng cổ Lộc Yên. Ảnh: Huy Trường

Đa dạng sản phẩm từ mo cau

Trong phòng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở làng cổ Lộc Yên, bà Võ Thị Thu Thôi, 48 tuổi, nhiệt tình giới thiệu từng món đồ làm từ mo cau với khách tham quan.

“Đây là chiếc giỏ xách làm theo kiểu hàng lưu niệm, còn kia là chiếc hộp đa năng đựng đồ trang điểm. Tất cả đều được làm thủ công bởi những chị em ở làng cổ Lộc Yên”, bà giới thiệu với những người đến tham quan.

Bà Võ Thị Thu Thôi giới thiệu sản phẩm cho du khách tại nhà trưng bày. Ảnh: Huy Trường

Tại khu trưng bày, nhiều du khách thích thú với những bông hoa sen làm từ mo cau được cắm trong bình. Nhìn từ xa, chậu hoa như tranh vẽ. Ở kệ phía dưới là những chiếc quạt được đan khéo léo, cùng các sản phẩm như mũ, rổ rá, nong nia… với nhiều kích cỡ khác nhau.

Đưa cho chúng tôi xem chiếc giỏ xách, bà Thôi nói để làm xong sản phẩm này phải mất hơn 1 ngày. Nguyên liệu chủ yếu là mo cau, còn phần trang trí được làm từ vỏ cau cắt nhỏ, đính thành các hoa văn.

Mỗi chiếc giỏ xách có giá khoảng 300.000 đồng, được làm một cách tỉ mỉ. Ảnh: Huy Trường

“Mỗi chiếc giỏ có giá khoảng 300.000 - 400.000 đồng tùy vào kích thước và sự sắc sảo trong hoa văn trang trí. Tất cả đều được làm thủ công, nên không cái nào giống cái nào”, bà Thôi nói.

Đối với chiếc hộp đa năng thì chỉ mất vài giờ để hoàn thành, công đoạn đơn giản hơn. Mỗi chiếc có giá từ 100.000 - 300.000 đồng, tùy theo độ lớn và thời gian bỏ ra để hoàn thành.

Riêng đối với những sản phẩm như mũ, nón lá, bình hoa sen thì thời gian hoàn thành lâu hơn, trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc này, bà Thôi cho biết, trước đây, trong một lần tình cờ thử làm đồ thủ công từ mo cau, bà đã tạo ra chiếc hộp đầu tiên, rồi đến chiếc giỏ đầu tay. Niềm say mê đến, bà làm ngày càng nhiều hơn và giới thiệu đến mọi người những sản phẩm này.

Để hoàn thành một sản phẩm thủ công từ mo cau, người thợ cần trải qua nhiều công đoạn. Ảnh: Huy Trường

Khi đã kết nối được với một số điểm đầu ra, bà hướng dẫn cho một số chị em trong làng cùng làm, kiếm thêm thu nhập.

Năm 2023, khi lượng sản phẩm ngày càng phong phú, bà cùng với một số phụ nữ khác ở địa phương thành lập hợp tác xã (HTX) chuyên về làm đồ mỹ nghệ từ mo cau.

Tạo sinh kế, thêm điểm nhấn cho làng cổ

Trên sân rộng ở Nhà văn hóa Lộc Yên, bà Hồ Thị Tâm, 55 tuổi đan thoăn thoắt với những sợi nan được xé từ mo cau. Đến với công việc này đã hơn 4 năm, bà đã thành thạo các kỹ thuật đan nan cau để tạo nên những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo như túi xách, mũ hay hoa sen.

Nghề đan lát mo cau giúp bà Hồ Thị Tâm có thêm thu nhập đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Huy Trường

“Mo cau được xé nhỏ thành những cọng bằng phẳng, rồi mới tiến hành đan đồ vật. Chiếc giỏ xách phải mất gần 1 ngày mới hoàn thiện, giá khoảng 300.000 đồng. Vì sản phẩm làm thủ công, nên số lượng sản phẩm không thể nhiều như sản xuất bằng máy, nhưng có sự độc đáo riêng”, bà Tâm chia sẻ.

Theo bà Tâm, nghề này không quá vất vả, nhưng đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, cần cù thì mới có được thu nhập tốt. Mỗi tháng, công việc làm đồ thủ công từ mo cau mang lại cho bà thu nhập thêm khoảng 5-6 triệu đồng. Thời gian còn lại, bà làm việc gia đình, đưa cháu đi học.

“Khách du lịch đến với làng cổ Lộc Yên ngày càng nhiều, chị em chúng tôi có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm và nét đẹp làng nghề đến với du khách. Cùng với đó, mình có cơ hội bán thêm sản phẩm, có thêm thu nhập”, bà Tâm chia sẻ thêm.

Bà Đào Thị Hồng Niên đang làm hoa sen từ mo cau. Ảnh: Huy Trường

Cũng gắn bó với nghề hơn 4 năm, bà Đào Thị Hồng Niên (46 tuổi) có thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng mỗi tháng. Khi có đơn hàng, HTX chuẩn bị nguyên liệu, cung cấp mẫu để các thành viên thực hiện.

Sản phẩm hoàn thiện được thu gom, kiểm tra rồi giao cho khách hàng. Cách tổ chức này giúp chị em chủ động thời gian, không phải rời nhà đi làm xa mà vẫn có thêm nguồn thu nhập.

“Mỗi bông hoa sen có giá khoảng 100.000 đồng, một chậu hoàn chỉnh có giá khoảng 2 triệu đồng. Nếu chịu khó thì thu nhập cũng rất khá”, bà Niên cho biết.

Nghề thủ công từ mo cau giúp nhiều phụ nữ ở làng cổ Lộc Yên có thêm thu nhập. Ảnh: Huy Trường

Theo bà Thôi, HTX hiện có 20 thành viên chính thức, đồng thời liên kết với người dân trong vùng để mở rộng sản xuất. Những phụ nữ lớn tuổi hoặc không có điều kiện tham gia thường xuyên có thể nhận nguyên liệu về làm tại nhà, kiếm thêm khoảng 3 - 4 triệu đồng mỗi tháng.

Toàn bộ sản phẩm đều được làm thủ công, từ khâu xử lý, xé sợi mo cau đến đan tạo hình và hoàn thiện. Mỗi tháng, HTX thường nhận các đơn hàng khoảng 200 - 500 sản phẩm, tùy mẫu mã và khả năng đáp ứng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu hiện nay là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với đầu ra tương đối ổn định.

Du khách trải nghiệm gian hàng sản phẩm từ mo cau. Ảnh: Huy Trường

Không chỉ tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, nghề thủ công từ mo cau còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh làng cổ Lộc Yên. Du khách đến tham quan có thể tìm hiểu cách làm, trực tiếp xem các công đoạn đan lát và lựa chọn những món quà lưu niệm mang dấu ấn địa phương.

Ông Dương Đức Lin - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho biết nghề thủ công mỹ nghệ từ mo cau là hướng phát triển có thể kết hợp với du lịch làng cổ Lộc Yên, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

“Xã cũng kết hợp quảng bá sản phẩm đan lát từ mo cau đến với du khách tại các lễ hội hay các sự kiện văn hóa để tạo thêm đầu ra cho người dân. Cùng với đó, địa phương hướng đến việc cho du khách trải nghiệm làm sản phẩm từ mo cau”, lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình cho biết.