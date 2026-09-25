Tối 29/9 (15 tháng 8 Âm lịch), tín đồ đạo Cao Đài, người dân các địa phương đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026. Đây là đại lễ quan trọng nhất của đạo Cao Đài.

18h30, lễ rước bắt đầu. Đi đầu là đoàn nhạc lễ rồi tới xe cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương cùng Long Mã, Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng nối nhau diễu hành từ trước Báo Ân Từ đi quanh khuôn viên trước Toà thánh.

Với tín đồ Cao Đài, Đức Phật Mẫu được tôn kính là đấng Mẹ thiêng liêng. Hội Yến Diêu Trì Cung vì thế gắn với tình cảm hướng về Mẹ, lòng hiếu kính và sự hội tụ.

Điểm nổi bật trong đêm rước là màn múa Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy và Phụng. Con Rồng nhang dài gần 20m được điều khiển bởi khoảng 30 vũ công.

Trong làn khói nhang nghi ngút, thân rồng liên tục chuyển động theo tiếng trống, tạo nên hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa linh thiêng. Rồng nhang phun lửa được xem đặc trưng văn hóa của Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung và chỉ có ở Tòa thánh Tây Ninh.

Hàng nghìn người dân, tín đồ và du khách đứng dọc tuyến đường trước Tòa thánh dõi theo đoàn rước. Đại lễ là dịp để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc của đạo Cao Đài.

Nhiều người đưa điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của đêm Rằm, trong khi các tín đồ chắp tay hành lễ khi đoàn cộ và tứ linh đi qua.

Hội Yến Diêu Trì Cung là nghi lễ được cộng đồng Cao Đài gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ cộ bông, múa tứ linh, nhạc lễ đến cách bài trí lễ phẩm, tất cả góp phần tạo nên nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng, đồng thời tiếp nối những giá trị về lòng hiếu kính, tình thương và tinh thần cộng đồng.

Đến 22h đêm Rằm tháng Tám, nghi thức chính của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung được cử hành tại Báo Ân Từ. Nhạc lễ, các nghi thức dâng hoa, dâng rượu, dâng trà và lễ phẩm lên Đức Phật Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương được thực hiện trang nghiêm bên trong điện thờ.

Bên ngoài, hàng nghìn tín đồ chắp tay hành lễ.