Đêm 24/9, khuôn viên Tòa thánh Tây Ninh đông đúc tín đồ từ nhiều tỉnh, thành về tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2026. Hàng nghìn người tranh thủ tham gia các lễ cúng Thời hằng ngày – bao gồm Thời Tý, Thời Ngọ và Thời Mẹ – tụng kinh, dâng hương, cầu nguyện tại Tòa Thánh Tây Ninh và Báo Ân Từ.

Hội yến Diêu Trì Cung là một trong những đại lễ lớn của đạo Cao Đài, được tổ chức vào rằm tháng Tám hằng năm.

Ai cũng "tay xách, nách mang" hành lý về tham gia Hội yến Diêu Trì Cung. Năm nay, đại lễ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9, nhằm ngày 15 và 16 tháng 8 Âm lịch, dự kiến thu hút hơn 300.000 tín đồ, người dân và du khách.

Dưới những mái che trong khuôn viên Tòa thánh, nhiều người tranh thủ tìm một chỗ nghỉ. Người mắc màn, người treo võng, có nhóm dựng lều, trải chiếu chờ đến giờ hành lễ.

Ông Nguyễn Tấn Hồng (69 tuổi, ở Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết đoàn hơn 20 người cùng nhau về Tây Ninh. Vì nhiều người có thói quen uống trà, đoàn chuẩn bị cả bếp và bình nước để tiện pha trà trong những ngày lưu lại đây. Sau khi kết thúc đại lễ vào đêm 25/9, cả đoàn dự kiến lên xe trở về ngay.

Ông Nguyễn Văn Lộc, 68 tuổi, một mình từ Châu Đốc (An Giang) đến Tòa thánh Tây Ninh dự Hội yến Diêu Trì Cung và làm công quả. Ông cho biết năm nào cũng tranh thủ sắp xếp công việc để về dự đại lễ.

Nhiều người mắc màn, treo võng, dựng lều ngay trong khuôn viên Tòa thánh để nghỉ qua đêm, chờ đến giờ làm lễ. Dù phải nghỉ tạm nhưng ai cũng vui vẻ, thoải mái, háo hức đến Đại lễ.

Chị Phan Thị Kiều Diễm cùng 9 người trong đoàn từ Đắk Lắk về Tây Ninh. Đã 10 năm nay, cứ đến dịp đại lễ, mọi người lại thu xếp công việc, tranh thủ nghỉ 2 ngày để về tham dự. Đoàn tham gia các thời cúng và cầu mong Đức Mẹ Diêu Trì phù hộ sức khỏe, công việc hanh thông, may mắn.

Ông Trương Ngọc Công (51 tuổi) cùng gia đình từ Vĩnh Long tự lái xe lên Tây Ninh. Nhiều năm qua, cứ mỗi năm một lần, gia đình ông lại thu xếp thời gian về Tòa thánh dự lễ. Năm nay, mọi người quyết định “ngủ bụi” ngay tại đây để thuận tiện tham gia các nghi lễ và hòa vào không khí đại lễ.

Không chỉ tín đồ, nhiều người dân và du khách cũng có mặt tại Tòa thánh từ sớm. Trước giờ hành lễ, nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm phía trước Toà thánh.