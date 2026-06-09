Áp lực từ canh tác lúa 3 vụ và bài toán “đốt đồng”

Tại ĐBSCL, canh tác lúa 3 vụ/năm giúp gia tăng sản lượng nhưng vòng quay sản xuất quá nhanh khiến lượng rơm rạ sau thu hoạch không được xử lý đúng cách dẫn đến ô nhiễm môi trường, suy thoái đất nông nghiệp, tiêu tốn nhiều chi phí sản xuất cho các vụ mùa sau này.

Đây là nguyên nhân phổ biến gây thối rễ, vàng lá, làm cây lúa sinh trưởng kém và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Hiện nay, đa phần nhà nông vẫn duy trì tập quán đốt đồng để xử lý rơm rạ hoặc thu gom rơm rạ để bán đi nơi khác. Theo các nghiên cứu, việc làm phát thải ra môi trường lượng lớn khí độc hại như CO2, CO…. và làm mất đi lượng lớn NPK có trong rơm rạ.

Theo FAO, trong 1 tấn rơm rạ chứa 9kg N tương đương 20kg Urê; 2kg P tương đương 10kg Super Lân; 25kg K tương đương 40kg Kali; 70kg Silic, 6kg Canxi, 2kg Magie và nhiều các chất trung - vi lượng khác. Đồng thời làm thất thoát lượng lớn hữu cơ và vi sinh vật có lợi trong đất.

Song song với đó, việc phụ thuộc vào phân bón hóa học cũng khiến đất ngày càng chai cứng, suy giảm độ phì và làm gia tăng chi phí đầu tư của nông dân.

Ngành nông nghiệp hiện đại đang thúc đẩy phát triển xanh và giảm phát thải, nhu cầu về một giải pháp canh tác bền vững, hiệu quả và phù hợp điều kiện sản xuất thực tế ngày càng trở nên cấp thiết.

Giảm lượng bón NPK, hạn chế đốt đồng để canh tác bền vững

Trước thực trạng trên, Behn Meyer AgriCare Việt Nam với giải pháp Growel M+ định hướng tận dụng rơm rạ như nguồn dinh dưỡng tái tạo cho đất thay vì trở thành tác nhân gây tác nhân gây ô nhiễm môi trường hoặc thành chất hữu cơ độc hại cho cây trồng ở vụ sau.

Growel M+ được phát triển dựa trên nền hữu cơ bổ sung vi sinh vật phân giải Cellulose. Công nghệ này giúp thúc đẩy quá trình phân hủy rơm rạ nhanh hơn, chuyển hóa hữu cơ khó tiêu thành nguồn dưỡng chất dễ hấp thu cho cây lúa.

Theo ghi nhận từ các mô hình thực tế, rơm rạ bắt đầu phân hủy sau khoảng 5-10 ngày xử lý và có thể phân hủy gần như hoàn toàn sau khoảng 30 ngày.

Ruộng xử lý Growel M+ với tốc độ phân hủy rơm, gốc rạ nhanh và không có mùi hôi so với đối chứng

Ngoài ra, Growel M+ còn tích hợp khoáng hữu cơ Auruma với hơn 70 khoáng chất và vi lượng, nổi bật là hàm lượng Silic sinh học hơn 60%, giúp cây lúa cứng cây, đứng lá và hạn chế đổ ngã.

Bên cạnh đó, bổ sung BM Lyzer hỗ trợ kháng phèn, kháng mặn, đồng thời giải phóng các dưỡng chất bị đất giữ chặt, giúp bộ rễ phát triển mạnh hơn trong điều kiện bất lợi.

Lúa bón Growel M+ ra rễ mạnh và nhiều rễ tơ hơn so với đối chứng

Theo chuyên gia Behn Meyer, một trong những mục tiêu lớn của Growel M+ là giúp nông dân giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả bền vững.

Kết quả thực tế cho thấy lượng phân NPK có thể cắt giảm từ 20-30% mà cây lúa vẫn sinh trưởng ổn định nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào từ rơm rạ phân hủy. Điều này giúp nông dân vừa tối ưu chi phí đầu vào, vừa cải thiện chất lượng đất về lâu dài.

Behn Meyer cùng nhà nông ĐBSCL và Tây Nguyên tổng kết hiệu quả sau khi trải nghiệm Growel M+ qua các vụ lúa

Mô hình hợp tác với khuyến nông ghi nhận kết quả tích cực

Hiệu quả của Growel M+ đã được kiểm chứng thông qua các mô hình phối hợp giữa Behn Meyer AgriCare Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông tại nhiều tỉnh trọng điểm sản xuất lúa.

Tại huyện Châu Phú (An Giang), mô hình ứng dụng Growel M+ giúp giảm tổng lượng NPK từ 520 kg/ha xuống còn 355 kg/ha so với tập quán canh tác thông thường. Đồng thời, lợi nhuận của nông dân tăng thêm hơn 4,5 triệu đồng/ha.

Trong khi đó tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang), năng suất thực tế đạt 8,4 tấn/ha, cao hơn mức 7,8 tấn/ha của ruộng đối chứng. Lợi nhuận chênh lệch ghi nhận lên đến 6,43 triệu đồng/ha.

TTKN Quốc gia, TTKN An Giang, TTKN Kiên Giang thực hiện nhiều mô hình trình diễn thành công, mang lại hiệu quả vượt trội

Theo đánh giá từ các đơn vị phối hợp, mô hình không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn cải thiện sức khỏe đất và khả năng thích nghi của cây lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Giải pháp Growel M+ đồng hành cùng đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Đại diện Behn Meyer AgriCare Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà nông trong quá trình chuyển đổi sang mô hình canh tác bền vững, phù hợp với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL.

(Nguồn: Behn Meyer Agricare Việt Nam)