Bãi Sau Vũng Tàu đông nghẹt du khách, người dân tắm biển chiều nay

Ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 26/4, khu vực Bãi Sau Vũng Tàu chật kín người đổ về tắm mát, vui chơi. Thời tiết nắng gắt từ sớm càng khiến nhu cầu xuống biển giải nhiệt của người dân và du khách tăng cao.

Phương tiện di chuyển tấp nập trên tuyến đường Thùy Vân ven biển

Trên các tuyến đường ven biển, lượng phương tiện tăng đột biến, xe máy, ô tô nối dài, di chuyển chậm. Nhiều bãi giữ xe nhanh chóng kín chỗ, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông để tránh ùn ứ.

Dọc bãi tắm, từng nhóm du khách ngồi chen kín trên bờ. Dưới biển, dòng người dày đặc, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Du khách chen chân tắm biển từ sớm, tạo khung cảnh nhộn nhịp, đông vui

Nhiều du khách không khỏi bất ngờ trước lượng người đổ về đông nghịt trong ngày lễ trùng dịp cuối tuần, khiến khu vực bãi biển gần như ken kín người. “Gia đình tôi đi từ sáng sớm nhưng khi ra đến nơi đã thấy bãi biển kín đặc người, từ trên bờ xuống dưới nước chỗ nào cũng đông”, anh Trần Minh Khang (trú tỉnh Đồng Nai) chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong điều kiện đông người, lực lượng cứu hộ túc trực liên tục dọc bãi biển, thường xuyên phát loa cảnh báo và nhắc nhở các trường hợp bơi vượt khu vực cắm cờ giới hạn, tập trung đông người ở vùng nước sâu hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.

Đại diện Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, địa phương ước đón khoảng 29.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển.

Theo đơn vị này, nhìn chung trong kỳ nghỉ, tình hình an ninh trật tự, an toàn bãi tắm, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các khu vực quản lý được đảm bảo ổn định. Công tác ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống được các bộ phận duy trì nghiêm túc, đúng quy định; không ghi nhận sự cố hay các trường hợp đột xuất, bất thường.

Một số hình ảnh ghi nhận ở Bãi Sau, Vũng Tàu chiều nay:

