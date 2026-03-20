Những ngày qua, tuyến đường Trần Quý Cáp bỗng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp hình khi hàng hoa phong linh đồng loạt bung nở, “nhuộm vàng” cả góc phố.

Trên tuyến đường này, hơn 200 cây phong linh đang bước vào thời điểm nở rộ nhất. Từng chùm hoa vàng tươi rực rỡ phủ kín tán cây, nổi bật giữa nền trời xanh.

Dọc hai bên đường, nhiều người dân và du khách dừng chân ngắm nhìn, rủ nhau chụp hình để tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Cây phong linh hay còn gọi là chuông vàng, có tên khoa học là Tabebuia Argentea, nguồn gốc Nam Mỹ, phổ biến ở khu vực rừng Amazon. Hoa có hai màu tím và vàng, thường nở rộ trong khoảng 2-3 tuần.

Đây là loài cây thân gỗ, màu xám trắng và có vằn sọc trên thân, cây trưởng thành cao khoảng 5-10m.

Hoa nở thành chùm màu vàng tươi, hình chiếc chuông, rực rỡ phủ kín tán cây, nổi bật giữa nền trời xanh

Chị Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Thắng Tam, phường Vũng Tàu) chia sẻ, năm nào đến mùa hoa phong linh chị cũng tranh thủ cùng đồng nghiệp ra trước cổng trường để chụp hình.

“Năm nay hoa nở rộ nhìn đẹp hơn so với mọi năm, chúng tôi tranh thủ check-in sớm để ghi lại khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm. Nhiều du khách trẻ cũng đến từ sáng sớm hoặc chiều mát để chụp hình, không khí trên tuyến đường đông vui hơn hẳn ngày thường”, chị Thu chia sẻ.

Chị Phạm Thu Trang (du khách đến từ Tây Ninh) bày tỏ sự ấn tượng: “Tôi khá bất ngờ, đi ngang qua thấy cả tuyến đường phủ vàng. Hoa nở dày và đẹp, cảm giác rất ‘chill’, chụp hình góc nào cũng đẹp”.

Theo người dân địa phương, hoa phong linh thường nở vào khoảng tháng 3 hằng năm, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa nắng. Thời gian hoa nở kéo dài không lâu, nhưng đủ để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp rực rỡ và tinh khôi. Khi hoa rụng, những cánh vàng nhẹ nhàng phủ kín mặt đường, tạo nên “tấm thảm hoa” độc đáo.

Sắc vàng hoa phong linh không chỉ làm đẹp cảnh quan phố biển mà còn mang đến cảm giác thích thú cho nhiều người. Giữa nhịp sống đô thị, hình ảnh con đường ngập tràn hoa đã góp phần tạo nên điểm nhấn riêng, khiến Vũng Tàu thêm phần cuốn hút trong mắt du khách.