Dự án Khu đô thị Cát Lái được quy hoạch từ năm 2010 với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại tại cửa ngõ phía đông thành phố. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, hàng chục khu đất còn để trống.

Khu đô thị Cát Lái hiện có các dự án như khu nhà phố, biệt thự, dù một số công trình đang được xây dựng, khu vực nhìn chung vẫn vắng vẻ. Nhiều dãy nhà đóng cửa im lìm, treo biển rao bán hoặc cho thuê, gây ảnh hưởng đến diện mạo chung của toàn khu.

Theo một số cư dân, vị trí xa trung tâm cùng hạ tầng giao thông chưa thuận tiện là lý do khiến khu vực khó thu hút người về ở.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ngày 1/11/2006, UBND TPHCM đã giao 152,92 ha đất tại phường Cát Lái, quận 2 (cũ) cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (Invesco) để đầu tư xây dựng khu dân cư.

Tháng 6/2007, theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cát Lái, do chủ tịch UBND Quận 2 (cũ) ký, việc triển khai dự án nhằm phát triển nhà ở và phục vụ tái định cư cho các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quy hoạch, phía bắc - đông bắc dự án giáp rạch Bà Cua; phía đông - đông nam giáp cụm IV Khu công nghiệp Cát Lái; phía tây nam giáp khu dân cư hiện hữu chỉnh trang dọc đường Nguyễn Thị Định; phía tây bắc giáp khu dân cư Cát Lái do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Khu đô thị nhằm phục vụ cho dân số gần 27.000 người, dự án có tổng cộng 6.746 căn. Trong đó, căn hộ chung cư là 3.783 căn (gồm 19 khối chung cư từ 5-25 tầng); nhà biệt thự là 2.072 căn; nhà liền kế vườn là 891 căn.

Hàng loạt biệt thự, nhà liền kề được xây dựng hoành tráng, thiết kế tinh tế nhưng lại vắng bóng người sinh sống.

Các công ty bất động sản quảng cáo rằng Khu dân cư Cát Lái có tiềm năng nhờ quy hoạch bài bản, đồng bộ. Nhưng trên thực tế, nơi đây dân cư vẫn thưa thớt. Cả dãy nhà treo biển rao bán, cho thuê, tường nhà phủ rêu, cỏ mọc um tùm.

Nhiều trụ điện, trụ nước đã hoen rỉ, hư hỏng theo thời gian

Hàng loạt biệt thự, nhà phố tại Khu dân cư Cát Lái (TPHCM) rơi vào cảnh bỏ hoang, không người sinh sống. Những căn nhà đã xây thô bên trong, bên ngoài treo bảng rao bán.

Tuy vậy, một số dự án xây dựng mới vẫn đang được triển khai trong khu vực.

Ngoài ra, một số mặt bằng chỉ cho thuê được khu vực tầng trệt, còn lại các tầng phía trên đều bị bỏ trống, không có dấu hiệu người dân sinh hoạt. Một chủ hàng cho biết anh thuê tại đây với giá 5 triệu đồng/tháng.

Dù hiện trạng như trên nhưng dữ liệu của Batdongsan.com.vn lại cho thấy, trong 5 năm qua, từ quý II/2020-quý II/2025, giá đất nền tại đây đã tăng 57,6%.

Hiện, giá đất nền phổ biến ở mức 64,6 triệu/m2. Tùy vị trí, diện tích, các lô đất nền đang được rao bán với giá trung bình từ 8-20 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư của dự án, Công ty Invesco được thành lập năm 1992 theo quyết định của UBND TPHCM, sau đó chuyển thành CTCP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (INVESCO) vào năm 2004.