Ngày 1/2, tờ Mirror đưa tin nữ MC kiêm người mẫu Maya Jama lần đầu lên tiếng sau vụ trộm gây chấn động tại căn biệt thự nơi cô sống cùng bạn trai - ngôi sao Manchester City Ruben Dias.

Nữ MC và bạn trai là cầu thủ Ruben Dias đều vắng nhà trong thời điểm bị trộm đột nhập.

Theo truyền thông Anh, một nhóm đối tượng đã đột nhập vào ngôi nhà trị giá khoảng 4 triệu bảng Anh (hơn 140 tỷ đồng) tại khu Cheshire Golden Triangle, khu dân cư cao cấp của nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh. Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà không có người vì Maya đang ở Nam Phi ghi hình chương trình Love Island All Stars, còn Ruben bận thi đấu. Nhiều tài sản giá trị như trang sức, đồ điện tử và quần áo đã bị lấy cắp.

Khoảng 23h cùng ngày, nam cầu thủ trở về, phát hiện trong nhà bị lục tung và lập tức trình báo cảnh sát. Trên Instagram cá nhân, Maya xác nhận sự việc, đồng thời bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư. Cô viết: “Tôi không thích nói về những chuyện như thế này vì nó dễ trở thành đề tài bàn tán nhưng cảm ơn mọi người vì sự quan tâm. Chúng tôi vẫn ổn”.

Căn biệt thự trị giá hơn 140 tỷ đồng.

Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo lúc 23h10 ngày 28/1 tại Alderley Edge. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác nhận dấu hiệu đột nhập và việc nhiều tài sản đã bị lấy đi. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Được biết, căn biệt thự rộng gần 600m² của cặp đôi được trang bị hệ thống an ninh công nghệ cao, bao gồm camera giám sát, báo động phân vùng, cổng điện và đội ngũ an ninh kiểm tra định kỳ, cùng các tiện ích như hồ bơi, spa, phòng gym và khu giải trí trong nhà.

Maya hiện là một trong những MC thành công nhất trong lĩnh vực giải trí tại Anh.

Maya Jama sinh năm 1994 tại Bristol, là MC truyền hình và người mẫu nổi tiếng. Mang hai dòng máu Thụy Điển - Somalia, cô ghi dấu ấn với phong thái dẫn dắt tự tin và ngoại hình cá tính.

Trước khi trở thành gương mặt chủ chốt của Love Island phiên bản Anh, Maya từng làm việc cho MTV, BBC Radio 1Xtra và Capital XTRA, đồng thời là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn.

Nhan sắc quyến rũ của Maya trên thảm đỏ: