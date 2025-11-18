Năm nay không chỉ là một mùa giải thành công, mà còn là cột mốc đặc biệt quan trọng: đánh dấu 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận hành trình 4 năm liên tiếp BIM Group đưa thương hiệu thể thao toàn cầu đến Phú Quốc, bắt đầu bằng giải 5150 Triathlon năm 2022 và tiếp nối bằng 3 mùa IRONMAN 70.3 đầy ấn tượng.

Doanh nghiệp Việt đưa sự kiện thể thao quốc tế về Đảo Ngọc

Từ năm 2022, khi BIM Group quyết định đồng hành cùng Sunrise Events Vietnam đưa IRONMAN về Phú Quốc, tập đoàn này đã xác định rõ định hướng: phát triển thể thao sức bền như một trụ cột của chiến lược CSR, đồng thời thúc đẩy xây dựng thương hiệu điểm đến, gia tăng doanh thu du lịch và nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.

Khán giả cổ vũ cho các vận động viên xuất phát ở bộ môn bơi

Chỉ sau ba mùa giải, Phú Quốc đã nhanh chóng trở thành “thánh địa mới” của cộng đồng IRONMAN châu Á. Lượng VĐV Việt Nam tham dự tăng gần 25% so với năm 2024, còn số VĐV quốc tế tiếp tục mở rộng đáng kể - minh chứng cho sự hấp dẫn, tổ chức chuyên nghiệp và hạ tầng du lịch - thể thao ngày càng hoàn thiện trên đảo.

Ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch, Tổng Giám đốc BIM Group nhận định: “Đây không đơn thuần là một giải đấu thể thao, mà là hành trình lan tỏa tinh thần vượt giới hạn và phát triển bền vững - những giá trị cốt lõi mà BIM Group theo đuổi.”

Một mùa giải giàu cảm hứng: nhà vô địch giữ vững ngôi vương, huyền thoại trở lại đường đua

Trên đường đua năm nay, những khoảnh khắc giàu cảm xúc đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc: vận động viên Kenshin Mizushima (Nhật Bản) và Ling Er Choo (Singapore) tiếp tục dẫn đầu bảng nam - nữ, khẳng định vị thế trong nhóm A-List châu Á.

Nhà vô địch nam Kenshin Mizushima (Nhật Bản)

Nhà vô địch nữ Ling Er Choo (Singapore)

Điều đặc biệt là huyền thoại Mark Allen, 6 lần vô địch IRONMAN World Championship, bất ngờ tái xuất sau gần 30 năm, góp mặt trong phần thi bơi tiếp sức - mang đến khoảnh khắc đặc biệt cho cộng đồng IRONMAN Việt Nam.

Huyền thoại Mark Allen thi đấu sau 30 năm làm công tác huấn luyện, màn tái xuất của ông truyền cảm hứng lớn cho cộng đồng thể thao sức bền

“Kình ngư vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên, lần đầu thử sức triathlon, gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp đạt thứ hạng cao tại SUNRISE SPRINT Việt Nam và nội dung tiếp sức IRONMAN 70.3.

Ánh Viên nhận được nhiều sự cổ vũ tại BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Năng lượng từ khán giả, chất lượng chuyên môn, cùng những gương mặt truyền cảm hứng đã góp phần tạo nên một mùa giải hoàn chỉnh, khép lại thập kỷ IRONMAN tại Việt Nam bằng tinh thần mạnh mẽ và đoàn kết.

IRONMAN - đòn bẩy phát triển kinh tế, du lịch và hình ảnh Phú Quốc

Không chỉ đóng góp vào phong trào thể thao, IRONMAN đã mang lại giá trị rõ rệt cho Phú Quốc - từ lượng khách du lịch tăng cao, hoạt động thương mại sôi động, đến hình ảnh Đảo Ngọc xuất hiện trên bản đồ sự kiện thể thao quốc tế.

Ông Trần Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang đánh giá: “BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc là sự kiện thể thao quốc tế tiêu biểu, góp phần định vị Phú Quốc như trung tâm du lịch - dịch vụ - thể thao tầm cỡ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng BIM Group và Ban Tổ chức trong hành trình phát triển này”.

Những ghi nhận này cho thấy sự kiện không chỉ có giá trị phong trào, mà còn tạo tác động thật sự lên kinh tế địa phương, nguồn nhân lực du lịch, và uy tín điểm đến.

Phu Quoc Marina - “thủ phủ” mới của sự kiện thể thao sức bền

Lợi thế lớn nhất của IRONMAN 70.3 Phú Quốc nằm ở địa điểm tổ chức: Phu Quoc Marina, khu phức hợp du lịch - giải trí do BIM Land, thành viên BIM Group, phát triển. Với bờ biển dài, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và hệ sinh thái khách sạn - giải trí quốc tế, Phu Quoc Marina hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm của các sự kiện thể thao sức bền lớn trong khu vực.

Tại đây, Làng IRONMAN 2025 đã thu hút hàng chục nghìn lượt vận động viên, gia đình và du khách với chuỗi hoạt động đa thế hệ: IRONKIDS Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, Newborns Vietnam Run Out, Marina Bazaar mang đến các hoạt động trải nghiệm, tương tác với văn hóa địa phương.

Không khí lễ hội thể thao - du lịch kéo dài suốt một tuần tại Phu Quoc Marina đã góp phần củng cố vị thế của khu vực này như điểm đến trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Đại diện đơn vị tổ chức Sunrise Events Vietnam, ông Rob Zamacona, chia sẻ: “Hành trình 10 năm IRONMAN tại Việt Nam khép lại trọn vẹn tại Phú Quốc, mở ra một tương lai đầy tiềm năng cho cộng đồng thể thao sức bền. Phú Quốc sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

Với tầm nhìn phát triển bền vững, kết hợp thể thao - du lịch - cộng đồng, BIM Group đang từng bước đưa những giải đấu quốc tế trở thành “tài sản thương hiệu” của đảo, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, văn minh và năng động.

Ngọc Minh