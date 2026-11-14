Quy tụ khoảng 2.600 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 mở màn chuỗi sự kiện thể thao quốc tế, góp phần kết nối thể thao với du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc.

Ngày 13/11, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc mùa thứ tư chính thức khai mạc tại Phu Quoc Marina, đặc khu Phú Quốc, (An Giang).

Diễn ra đến ngày 15/11/2026, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 2.600 người tham gia, tăng 20% so với năm 2025, với bốn hoạt động thể thao và cộng đồng.

Do Sunrise Events Vietnam tổ chức, với BIM Group là nhà tài trợ chiến lược, tuần lễ sự kiện gồm bốn hoạt động: BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc và giải chạy cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam.

Đại diện các cơ quan chính quyền, ban tổ chức và nhà tài trợ tham gia buổi lễ. Ảnh: DNCC.

Mùa giải năm nay quy tụ vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó số vận động viên Việt Nam tham gia cự ly IRONMAN 70.3 tăng 10% so với năm trước.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao tỉnh An Giang chia sẻ, “Bước sang mùa giải thứ tư, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước và quốc tế. Việc các vận động viên trở lại qua các mùa giải và giới thiệu Phú Quốc với bạn bè là sự ghi nhận đáng quý đối với nỗ lực của Ban tổ chức, các đối tác và địa phương. Đây cũng là dịp để Phú Quốc giới thiệu cảnh quan biển đảo, sự hiếu khách của người dân và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.”

ÔngTrần Nguyễn Bá phát biểu tại buổi lễ. Hình ảnh: DNCC.

Từ giải ba môn phối hợp đầu tiên đến sự kiện thể thao thường niên

Sau giải ba môn phối hợp cự ly 5150 đầu tiên năm 2022, Phú Quốc đón mùa giải IRONMAN 70.3 đầu tiên vào năm 2023.

Qua bốn mùa tổ chức, sự kiện từng bước mở rộng cơ hội tham gia cho trẻ em, người mới bắt đầu và vận động viên giàu kinh nghiệm, đồng thời thu hút gia đình và người cổ vũ.

Việc duy trì giải đấu thường niên còn góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và các dịch vụ du lịch địa phương.

Phu Quoc Marina kết nối thể thao với du lịch nghỉ dưỡng

Tiếp tục là địa điểm trung tâm của Tuần lễ sự kiện, Phu Quoc Marina kết nối các hoạt động thi đấu với dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí tại Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc và Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho vận động viên và gia đình.

Để bảo đảm công tác tổ chức, chính quyền địa phương phối hợp điều phối các lực lượng hỗ trợ, BIM Group cung cấp cơ sở vật chất và Sunrise Events Vietnam phụ trách vận hành theo tiêu chuẩn IRONMAN.

Trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027, Ban tổ chức chú trọng an toàn đường đua, công tác y tế và hỗ trợ vận động viên, đồng thời nâng cao trải nghiệm thông qua hệ thống hướng dẫn, màn hình LED và trợ lý kỹ thuật số SEV EventConcierge, giúp tra cứu thông tin sự kiện và khám phá điểm đến.

Ba ngày tranh tài, lan tỏa tinh thần thể thao cộng đồng

Mở đầu chuỗi hoạt động, chiều 13/11, Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam diễn ra với mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khỏe trẻ sơ sinh, đồng thời kêu gọi đóng góp cho hoạt động chăm sóc trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

Sáng 14/11, SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Phú Quốc sẽ mang đến các nội dung thi đấu phù hợp với nhiều nhóm tuổi và trình độ. Cùng ngày, Mark Allen, huyền thoại từng sáu lần vô địch IRONMAN World Championship, dự kiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về dinh dưỡng và chuẩn bị thi đấu với các vận động viên.

Tâm điểm của tuần lễ là cuộc đua BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc diễn ra ngày 15/11. Các vận động viên sẽ chinh phục thử thách gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ, đòi hỏi sức bền, khả năng phân phối thể lực và chiến thuật thi đấu.

Các vận động viên tranh tài ở chặng bơi mùa giải 2025. Ảnh: DNCC.

Bên cạnh các cuộc đua, Làng IRONMAN và chuỗi hoạt động tại Phu Quoc Marina tạo không gian kết nối cộng đồng, góp phần quảng bá du lịch thể thao Phú Quốc với sự đồng hành của BIM Group và các đối tác.

BIM Group là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và thực phẩm, cùng dịch vụ thương mại. Trong các lĩnh vực hoạt động, BIM Group theo đuổi tăng trưởng dài hạn thông qua đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và những quan hệ hợp tác phát huy thế mạnh bổ trợ của các bên. Thông tin tại www.bimgroup.com.

(Nguồn: BIM Group)