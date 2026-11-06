Giải chạy trực tuyến Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026 thu hút 181 đội đăng ký với gần 2.600 người tham gia, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công việc.

Gần 110.000km được tích lũy sau hơn 3 tuần

Giải chạy trực tuyến do Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam phát động từ ngày 10/10 và chính thức khởi tranh từ 14/10 - 27/11, đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ các công đoàn trực thuộc và đông đảo đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Lễ phát động Giải chạy trực tuyến năm 2026 của Công đoàn KH&CN Việt Nam tại Ninh Bình. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động thể thao được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cho phép người tham gia chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm chạy bộ ngoài trời, phù hợp với điều kiện công việc và sinh hoạt cá nhân. Kết quả được ghi nhận thông qua ứng dụng Strava kết nối với nền tảng 84Race, tạo điều kiện để đoàn viên ở nhiều địa phương cùng tham gia một sân chơi chung.

Theo thể lệ, mỗi vận động viên cần tích lũy tối thiểu 80km trong thời gian tổ chức để được công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận điện tử. Thành tích được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu chạy bộ hợp lệ, đồng thời phục vụ việc xếp hạng cá nhân và tập thể.

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn KH&CN trong lễ phát động giải chạy. Ảnh: BTC

Số liệu đăng ký tham gia thực tế đã cho thấy sức hút của giải không chỉ đến từ những người có thói quen chạy bộ mà còn từ sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn KH&CN Việt Nam.

Tính đến ngày 5/11, sau hơn 3 tuần triển khai, giải đã thu hút 181 đội thi với gần 2.600 người đăng ký tham gia thông qua nền tảng trực tuyến. Trong đó, nhiều đơn vị có lượng người tham gia đông như Tổng công ty VTC với 445 người đăng ký; VNPT Cà Mau 166 người; Công đoàn VNPT-Net 149 người...

Đáng chú ý, sau thời gian ngắn, nhiều cá nhân đã đạt thành tích nổi bật, với tổng quãng đường tích lũy lên tới trên dưới 500km, gấp 7-8 lần mốc 80km mà Ban tổ chức đặt ra. Tổng quãng đường tích lũy lên tới gần 110.000km.

Bảng xếp hạng liên tục được cập nhật theo dữ liệu thành tích, tạo điều kiện để các đội theo dõi kết quả và so sánh với những đơn vị khác. Cuộc đua vì thế không chỉ nằm ở tổng số người tham gia mà còn ở khả năng duy trì hoạt động, tích lũy quãng đường và nâng cao thành tích bình quân của từng thành viên.

Tổng quãng đường tích luỹ của giải chạy tính đến 5/11 đã gần 110.000km. Ảnh: BTC

Các đơn vị hưởng ứng tích cực, cuộc đua thêm sôi động

Chia sẻ về ý nghĩa của giải, ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam cho biết, đây là một trong các hoạt động hướng tới chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị, truyền thống của đất nước, ngành KH&CN và tổ chức công đoàn trong năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn KH&CN Việt Nam (30/8/1947 - 30/8/2027).

"Việc ứng dụng nền tảng số đã mở ra cách thức tổ chức phong trào linh hoạt, giúp người lao động có thể tham gia dù làm việc ở những địa bàn, đơn vị khác nhau. Thông qua một hoạt động có quy mô lớn nhưng được tổ chức bằng hình thức rất mới mẻ này, Công đoàn KH&CN Việt Nam mong muốn khuyến khích đoàn viên trên cả nước rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần, từ đó phục vụ tốt hơn công việc chuyên môn", ông Nguyễn Anh Thơ nói.

Nhiều đơn vị có số lượng người tham gia rất đông đảo. Ảnh: BTC

Với hơn 445 vận động viên đăng ký, Công đoàn Tổng công ty VTC hiện là đơn vị có số lượng người tham gia đông nhất giải, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của đơn vị đối với phong trào chạy bộ trực tuyến do Công đoàn KH&CN Việt Nam phát động.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Trương Đình Đồng, đoàn viên công đoàn Tổng công ty VTC, đồng thời là người đang có thành tích cá nhân tốt nhất đơn vị cho biết, các đoàn viên VTC vốn đã khá quen thuộc với hình thức chạy trực tuyến nhờ 5 năm liên tiếp tổ chức giải chạy nội bộ. Vì vậy, khi được cấp trên phát động, các thành viên của VTC có thể dễ dàng đăng ký và nhanh chóng hòa nhập với sân chơi chung.

Nhiều cá nhân đã đạt thành tích nổi bật, với tổng quãng đường tích lũy lên tới trên dưới 500 km. Ảnh: BTC

"Công đoàn Tổng công ty cũng như các công đoàn bộ phận thường xuyên khuyến khích, đôn đốc và động viên đoàn viên tham gia và chúng tôi ngoài mục tiêu tạo phong trào rèn luyện sức khỏe rộng khắp còn phấn đấu giành giải Nhất tập thể của giải năm nay", anh Đồng nói.

Chia sẻ thêm về quá trình rèn luyện của cá nhân, anh Đồng cho biết bản thân duy trì thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, mỗi ngày chạy khoảng 10km. Trong 3 năm gần nhất tham gia giải chạy nội bộ của VTC, anh đã có 2 lần giành chức vô địch và 1 lần đạt giải Ba.

Theo anh, những giải chạy trực tuyến như thế này là cơ hội tốt để nhiều người biết đến bộ môn chạy bộ, hình thành thói quen vận động và duy trì việc tập luyện đều đặn. Qua đó, mỗi người không chỉ cải thiện sức khỏe bản thân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, gắn kết đồng nghiệp và tạo khí thế thi đua tích cực giữa các đơn vị.

Giải chạy trực tuyến là cơ hội tốt để nhiều người biết đến bộ môn chạy bộ, hình thành thói quen vận động và duy trì việc tập luyện đều đặn. Ảnh: BTC

Có thể thấy, từ mục tiêu ban đầu đến những kết quả ghi nhận sau hơn 3 tuần, giải chạy đang từng bước tạo ra không gian giao lưu giữa đoàn viên, người lao động trong toàn ngành. Mỗi kilomet được tích lũy không chỉ đóng góp vào thành tích chung của đội mà còn là một bước rèn luyện sức khỏe của từng cá nhân.

Với thời gian tổ chức còn lại đến ngày 27/11, giải được kỳ vọng tiếp tục thu hút thêm đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, nâng tổng quãng đường tích lũy và tạo động lực thi đua giữa các công đoàn trực thuộc. Việc duy trì sự hưởng ứng rộng rãi, bảo đảm tính trung thực trong ghi nhận thành tích và đặt sức khỏe người tham gia lên hàng đầu sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của chương trình.