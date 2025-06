Thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 do UBND tỉnh Bình Định tổ chức, nối trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh mới đây.

Quang cảnh buổi họp

Dự án đầu tư vào tỉnh tăng mạnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định và phục hồi, phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/6, toàn tỉnh thu hút 58 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 43.085,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số dự án đăng ký đầu tư tăng 141,6%.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt 4.514 tỷ đồng, đạt hơn 53,6% so với kế hoạch Thủ tướng giao và hơn 47,6% so với Kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 9.284 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán năm, tăng 43,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) thực hiện là hơn 4.312 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán năm, tăng 22,3%.

Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách tham quan, du lịch đến Bình Định đạt trên 6,5 triệu lượt, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hoá-xã hội duy trì ổn định và đảm bảo, quốc phòng- an ninh giữ vững, không để phát sinh điểm nóng…

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, tỉnh Bình Định đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng Đề án sắp xếp tỉnh Gia Lai với tỉnh Bình Định, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Định năm 2025.

Cùng với đó, công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục được quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng; đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, theo phân kỳ chỉ tiêu phát triển KT-XH, hầu hết các chỉ tiêu của 6 tháng đầu năm 2025 đều đạt và vượt. Đáng chú ý, qua gần 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có 49 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 3.341 tỷ đồng đi vào hoạt động, trong đó có 4 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 2.135 tỷ đồng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Mở ra trang mới nhiều tiềm năng và cơ hội vươn mình

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là phiên họp KT-XH cuối cùng của UBND tỉnh Bình Định, với rất nhiều cảm xúc, cũng là thời điểm kết thúc giai đoạn lịch sử, mở ra trang mới khi hình thành tỉnh Gia Lai mới cùng nhiều tiềm năng, cơ hội vươn mình với không gian phát triển rộng lớn hơn.

“Giai đoạn 2020-2025, điều đọng lại lớn nhất đó là sự tự hào khi những việc cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, cố gắng mang lại kết quả, giúp quê hương ngày càng phát triển. Trong giai đoạn sắp xếp, tỉnh vẫn đón rất đông các nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư phát triển”, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn chia sẻ. Ông cho biết nhiều dự án, công trình trọng điểm đã, đang và sẽ triển khai tạo bệ phóng cho vùng đất Bình Định phát triển. Đáng chú ý, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, cấp huyện, cấp xã dù chuyển sang vị trí mới hay sắp nghỉ hưu vẫn đoàn kết đồng lòng cao, nhiệt huyết trách nhiệm, vẫn bám sát công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến thời điểm cuối cùng.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung tối đa cho công tác nhập xã phường mới và nhập tỉnh vào ngày 30/6, bảo đảm bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trước mắt, sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 58 xã phường mới với các nội dung: xử lý, gửi và nhận văn bản điện tử liên thông, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 2 lĩnh vực hộ tịch và người có công. Ngày 25/6 sẽ vận hành toàn bộ hệ thống...

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, cán bộ công chức, lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kế thừa công việc, đề xuất những công việc mới phù hợp thực tế, khơi dậy tiềm năng, tạo cơ hội phát triển. Các đồng chí nghỉ hưu tiếp tục quan tâm tham gia đóng góp ý kiến, ủng hộ các quyết sách phát triển kinh tế của tỉnh, của xã phường mới, tất cả vì sự phát triển, đột phá của vùng đất Bình Định và tỉnh Gia Lai mới trong tương lai.

Chỉ còn ít ngày nữa chính quyền cấp huyện dừng hoạt động, tỉnh Bình Định sẽ nhập với Gia Lai, 58 xã phường mới của Bình Định chính thức hoạt động từ ngày 1/7, ông Nguyễn Tuấn Thanh lưu ý các địa phương tập trung cho công tác bàn giao hồ sơ, nhiệm vụ, tài chính liên quan. Đồng thời lãnh đạo chủ chốt 58 xã phường mới rà soát, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho các xã mới đi vào hoạt động, trong đó lưu ý xây dựng các phòng chuyên môn, quy chế làm việc, chức năng quyền hạn các phòng chuyên môn và đặc biệt phải bố trí cán bộ chuyên môn đủ khả năng đảm đương công việc.

An Nhiên