Hôm nay (28/3), Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của tỉnh và Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo báo cáo dự thảo của Ban chỉ đạo đề án sắp xếp bộ máy Bình Dương, hiện nay địa phương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 thành phố, 4 huyện) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 39 xã, 47 phường, 5 thị trấn).

Dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sau khi sắp xếp sẽ giảm từ 91 còn 27 đơn vị.

Một góc trung tâm thành phố mới Bình Dương. Ảnh: N.T

Cũng theo dự thảo, 14 phường của TP Thủ Dầu Một sẽ được sáp nhập thành 3 phường. Cụ thể: Phường Thủ Dầu Một (bao gồm các phường hiện tại là Phú Cường, Phú Lợi, Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Phú Thọ); phường Châu Thành (gồm các phường Tân An, Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Định Hòa); phường Bình Dương (gồm Phú Mỹ, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Tân).

8 phường của TP Dĩ An hiện tại sẽ được sáp nhập thành 2 phường: Phường Dĩ An (gồm các phường Bình Thắng, Bình An, Đông Hòa, An Bình, Dĩ An) và phường Tân Đông Hiệp (gồm các phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp và thêm phường An Phú thuộc TP Thuận An).

TP Thuận An sáp nhập 8 phường và 1 xã thành 2 phường: Phường Lái Thiêu (gồm xã An Sơn và các phường An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Vĩnh Phú); phường Thuận An (gồm các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, Bình Hòa).

TP Tân Uyên sáp nhập 2 xã và 10 phường thành 4 phường: phường Vĩnh Tân (gồm các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh); phường Tân Uyên (gồm các phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa); phường Tân Hiệp (gồm các phường Tân Hiệp, Khánh Bình và xã Bạch Đằng); phường Tân Khánh (gồm xã Thạnh Hội và các phường Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp).

TP Bến Cát sáp nhập 1 xã và 7 phường thành 4 phường: Phường Tây Nam (sáp nhập xã Phú An và các phường An Điền, An Tây); phường Bến Cát (gồm phường Mỹ Phước và một phần phường Chánh Phú Hòa - khu phố 1 đến khu phố 8); phường Tân Định (gồm các phường Tân Định, Hòa Lợi và khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa); phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng.

4 huyện còn lại là Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên cũng sắp xếp lại theo thứ tự lần lượt còn 4, 3, 2 và 3 xã.

Cũng theo dự thảo, dự kiến tổ chức bộ máy ở mỗi cấp xã được bố trí từ 80-82 biên chế. Tổ chức chính quyền cấp cơ sở bao gồm HĐND và UBND.