Trên nền men gốm Chu Đậu độc bản, cổ truyền, nghệ nhân Chu Đậu đã kết hợp sóng tạo giữa họa tiết chim Lạc - biểu tượng văn hóa Đông Sơn, thể hiện khát vọng bay cao của dân tộc với những hình ảnh lịch sử thiêng liêng.

Hình ảnh nhân dân Thủ đô mít tinh, chào mừng Ủy ban Khởi nghĩa của thành phố tại Quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945, tái hiện không khí hân hoan của những ngày mùa thu cách mạng.

Biểu trưng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện lòng tri ân và niềm tự hào sâu sắc về hành trình giành độc lập dân tộc.

Nguyên liệu để làm gốm là đất sét trắng được lấy từ vùng đất Chí Linh, nơi giao nhau của 6 dòng sông đã tạo nên lớp trầm tích quý giá, lắng đọng qua hàng trăm năm nhờ sự bồi đắp của Lục Đầu Giang. Những khuôn gốm để tạo dáng cho các sản phẩm gốm cỡ lớn tại Chu Đậu.

Sau khi trải qua quá trình lắng, lọc, ủ công phu để loại bỏ tạp chất và đạt độ dẻo, mịn cần thiết, nguyên liệu gốm này được người thợ nặn trên bàn xoay để tạo nên những bình, lọ… đa dạng đủ kích cỡ.

Người thợ thủ công dày dạn kinh nghiệm với đôi bàn tay khéo léo, tài hoa đang tiếp tục công cuộc hồi sinh của một trong những dòng gốm cổ nhất Việt Nam.

Các họa tiết, hoa văn của dòng gốm trứ danh này đều được thực hiện theo phương pháp vẽ dưới men, tức là hoa văn được vẽ trên gốm thô trước rồi sản phẩm sẽ được tráng men và nung sau.

Công đoạn cuối cùng là vuốt miệng bình bằng một lớp vàng mỏng. Nét đặc trưng của gốm Chu Đậu được thể hiện ở kiểu dáng, màu men và các hoa văn họa tiết tinh xảo, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Hệ thống lò nung gas hiện đại được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gốm.

Bình Giọt Ngọc gốm Chu Đậu phiên bản đặc biệt kết nối quá khứ - hiện tại, mang theo thông điệp về truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng hòa bình và sự phát triển bền vững của đất nước.