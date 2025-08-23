Những ngày này, các nghệ nhân, công nhân Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu (Hải Phòng) đang hối hả sản xuất bình gốm có tên Giọt Ngọc, làm tặng phẩm dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trên nền men gốm Chu Đậu độc bản, cổ truyền, nghệ nhân Chu Đậu đã kết hợp sóng tạo giữa họa tiết chim Lạc - biểu tượng văn hóa Đông Sơn, thể hiện khát vọng bay cao của dân tộc với những hình ảnh lịch sử thiêng liêng.
Hình ảnh nhân dân Thủ đô mít tinh, chào mừng Ủy ban Khởi nghĩa của thành phố tại Quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945, tái hiện không khí hân hoan của những ngày mùa thu cách mạng.
Biểu trưng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện lòng tri ân và niềm tự hào sâu sắc về hành trình giành độc lập dân tộc.
Người thợ thủ công dày dạn kinh nghiệm với đôi bàn tay khéo léo, tài hoa đang tiếp tục công cuộc hồi sinh của một trong những dòng gốm cổ nhất Việt Nam.