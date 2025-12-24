Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh là những biến tướng phức tạp trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý, hoàn thiện pháp lý và đổi mới công cụ thực thi.

Lực lượng QLTT Lạng Sơn kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không đăng ký kinh doanh theo quy định. Ảnh: Phương Hoa

Theo lực lượng Quản lý thị trường, thách thức lớn nhất hiện nay trong việc ngăn chặn hàng giả trên môi trường thương mại điện tử đến từ các quy định pháp luật chưa theo kịp với sự phát triển thị trường. Muốn xử lý hiệu quả các sai phạm trên môi trường số, cơ quan quản lý phải có các công cụ hiện đại, phù hợp.

Đơn cử, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, việc xác định danh tính người bán và kiểm soát chất lượng sản phẩm là một thách thức lớn. Chính sự thiếu minh bạch này đã tạo kẽ hở cho hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu len lỏi vào thị trường, gây rủi ro cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe, mức phạt thấp so với lợi nhuận khổng lồ từ sản xuất hàng giả đã khiến nhiều đối tượng sẵn sàng lặp lại hành vi vi phạm sau khi bị xử lý nhiều lần.

Do đó, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh cho rằng, cần đổi mới phương thức quản lý thị trường thương mại điện tử. Các chủ sàn thương mại điện tử phải nâng cao ý thức, trách nhiệm ngăn chặn, xóa bỏ gian hàng vi phạm. Các lực lượng chức năng, trong đó có Quản lý thị trường cần tăng cường hiệu lực thực thi và trách nhiệm ngăn chặn hàng giả trên môi trường số một cách hiệu quả.

Cùng với đó, ngành chức năng tiếp tục tập trung đang xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm đối với các hành vi vi phạm, gian lận trên môi trường thương mại điện tử, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Các hệ thống giám sát tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sản phẩm giả mạo dựa trên hình ảnh, đánh giá và dữ liệu giao dịch cần được triển khai rộng rãi.

Bảo Bình