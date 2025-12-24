Cảnh sát thủ đô Delhi (Ấn Độ) vừa triệt phá một đường dây lắp ráp và buôn bán điện thoại Samsung cao cấp giả, bắt giữ bốn nghi phạm. Hơn 500 smartphone giả các dòng Ultra, Fold và Flip đã bị thu giữ trong chiến dịch này.

Theo cảnh sát, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích vào đêm 13 rạng sáng 14/12 tại một cửa hàng ở khu Beadonpura, Karol Bagh. Đây là nơi nhóm đối tượng bị cáo buộc sử dụng linh kiện nhập từ Trung Quốc để lắp ráp các mẫu điện thoại Samsung cao cấp, sau đó bán ra thị trường như hàng chính hãng.

4 nghi phạm tại Ấn Độ đã lắp ráp smartphone Samsung giả từ các linh kiện Trung Quốc. Ảnh minh họa: PhoneArena

Tang vật thu giữ gồm 512 điện thoại Samsung giả, 124 bo mạch chủ, 138 pin, 459 tem IMEI giả ghi “Made in Vietnam” cùng nhiều công cụ chuyên dụng phục vụ việc lắp ráp.

Cảnh sát cho biết đường dây này nhập khẩu linh kiện và phụ kiện từ Trung Quốc, sau đó lắp ráp thành smartphone cao cấp rồi dán tem IMEI giả trước khi bán công khai với giá từ 35.000 đến 40.000 rupee mỗi chiếc.

Các nghi phạm bị bắt quả tang gồm Hakim (36 tuổi), Mehtab Ahmad Ansari (36 tuổi), Ravi Ahuja (36 tuổi) và Rahul (33 tuổi).

Trong quá trình thẩm vấn, các đối tượng khai rằng Hakim là kẻ cầm đầu. Dù chỉ học hết lớp 8, Hakim được cho là đã tổ chức nhập linh kiện như bo mạch, camera, loa, khung thân máy và mặt lưng kính từ Trung Quốc. Với sự hỗ trợ của đồng phạm, đối tượng này lắp ráp thành các mẫu điện thoại Samsung đang được ưa chuộng rồi bán dưới dạng máy mới nguyên hộp.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng nhằm lần theo chuỗi cung ứng linh kiện, xác định các đầu mối tiêu thụ và làm rõ quy mô mạng lưới liên quan đến hoạt động sản xuất, phân phối điện thoại Samsung giả cao cấp.

Cách kiểm tra điện thoại Samsung chính hãng hay không

Một trong những bước quan trọng nhất là xác thực số IMEI hoặc số serial của máy. Người dùng có thể truy cập trang web chính thức của Samsung hoặc vào phần Cài đặt trên thiết bị để đối chiếu thông tin. Nếu dữ liệu không trùng khớp hoặc không tồn tại trong hệ thống của hãng, khả năng cao đây không phải máy chính hãng.

Một dấu hiệu quan trọng khác là chứng nhận của Google. Khi mở Google Play Store, vào Cài đặt rồi chọn Giới thiệu, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái chứng nhận của thiết bị. Điện thoại Samsung chính hãng thường được Google chứng nhận đầy đủ, trong khi máy giả hoặc máy đã bị can thiệp phần mềm thường không đạt chuẩn này.

Ngoài yếu tố phần mềm, bao bì và ngoại hình cũng là điểm cần quan sát kỹ. Thiết bị chính hãng thường có hộp in sắc nét, thông tin rõ ràng, không sai chính tả, vật liệu hoàn thiện đồng đều và logo Samsung được gia công tinh xảo. Ngược lại, hàng giả thường có chi tiết in mờ, lệch font hoặc cảm giác lắp ráp thiếu chắc chắn.

Việc trải nghiệm hệ điều hành và tính năng cũng giúp phân biệt thật - giả. Điện thoại Samsung chính hãng chạy phiên bản Android và One UI mới, đầy đủ các ứng dụng và dịch vụ đặc trưng của Samsung. Trong khi đó, máy giả thường sử dụng Android đã chỉnh sửa, giao diện bắt chước nhưng thiếu các ứng dụng hệ thống quan trọng hoặc hoạt động không ổn định.

Cuối cùng, người dùng nên kiểm tra camera, màn hình và hiệu năng tổng thể. Các mẫu Samsung chính hãng thường cho chất lượng hiển thị, chụp ảnh và tốc độ xử lý đúng với thông số công bố. Điện thoại giả, dù có vẻ ngoài tương tự, thường cho hình ảnh kém, màn hình không đạt chuẩn và hiệu năng thấp hơn nhiều so với cấu hình quảng cáo.

(Theo IndianExpress, PhoneArena)