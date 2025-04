Lúc 8h49' hôm nay (ngày 16/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.265,1 USD/ounce, tăng 44,1 USD/ounce so với chốt đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.283,2 USD/ounce.

Đầu giờ sáng nay, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 105,8-108,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 104,8-107,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Trưa nay, giá vàng SJC đã vọt lên 111 triệu đồng/lượng chiều bán ra, chiều mua vào là 108,5 triệu đồng/lượng.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, nhận xét vàng là loại tài sản đắt nhất từ trước đến nay so với thị trường trái phiếu dài hạn của Mỹ. Giá vàng tăng gần 25% trong năm nay do nhu cầu của các ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF và bất ổn vĩ mô.

Trong khi giá vàng tăng vọt, giá Bitcoin và cổ phiếu lại giảm mạnh. McGlone cho biết thị trường chứng khoán Mỹ đã mất 6.000 tỷ USD vốn hóa thị trường trong năm nay và cảnh báo khả năng giảm hơn nữa. Năm ngoái, thị trường tăng 12.000 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử.

Chỉ số S&P 500 có thể xuống 4.000 điểm, giảm gần 25% so với mức gần đây, nếu suy thoái kinh tế Mỹ xảy ra. Thị trường chứng khoán Mỹ hiện ở mức cao nhất trong thế kỷ so với phần còn lại của thế giới và so với GDP của chính Mỹ.

Bitcoin cũng có thể đã đạt đỉnh, đặc biệt khi dòng vốn ETF giảm và tỷ lệ vàng/Bitcoin đang xấu đi. Tuy nhiên, đây vẫn là một tài sản đầu cơ với biến động lớn, chỉ mới bắt đầu xu hướng giảm. Mike McGlone cho hay: “Một số người nói rằng đây là mức giảm nên mua. Tôi cho rằng không phải vậy”.

Chuyên gia dự báo giá vàng tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc là 1,66%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ là 4,4%. Các tín hiệu giảm phát toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc và Đức, đã hiện hữu. Mike McGlone dự báo lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ giảm trong năm nay.

Khi được hỏi dòng tiền sẽ đi đâu, ông cho rằng nhà đầu tư sẽ mua vàng.

Giá vàng cuối năm và năm tới ra sao?

Mike McGlone nhận định, giá vàng vượt 3.200 USD/ounce có thể chỉ là khởi đầu giai đoạn tăng mạnh, hướng tới mức 4.000 USD/ounce.

Ông cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên khi Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo, qua đó hỗ trợ giá vàng. Mức cơ sở hiện nay là 3.000 USD/ounce. “4.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian với giá vàng”, ông nói.

Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối năm lên 3.700 USD/ounce trong tuần này và dự báo giá vàng có thể tăng vọt lên 3.900 USD/ounce trong thời kỳ suy thoái.

Goldman Sachs thậm chí còn dự báo giá vàng cán mốc 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Theo Goldman Sachs, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương đang vượt xa dự báo trước đó, trong bối cảnh lo ngại suy thoái và rủi ro địa chính trị tiếp tục bao trùm nền kinh tế toàn cầu.

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào vàng trong tháng là 24 tấn.

Những ngân hàng trung ương mua nhiều nhất là Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (29 tấn), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (5 tấn) và Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (3 tấn).