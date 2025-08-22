Sứ mệnh dài hạn từ một “điểm chạm”

Với hơn 30 năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiểu rõ rằng hộ kinh doanh nếu được hỗ trợ đúng lúc có thể trở thành lực lượng doanh nghiệp nòng cốt, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm bền vững và mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Vì vậy, việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp để hưởng ưu đãi thuế - làn sóng mới sau Nghị định 70/2025/NĐ-CP - không chỉ là chiến dịch ưu đãi ngắn hạn, mà là một chiến lược dài hạn của BIZ MBBank: Xây dựng khu vực micro SME chuyên nghiệp, bài bản, và có sức bật.

Trong hệ sinh thái ngân hàng số mà MB thiết kế riêng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, gói giải pháp “Combo quyền năng: Lên doanh nghiệp không khó” đóng vai trò như “tấm vé đầu vào”, gỡ từng nút thắt ngay từ giai đoạn khởi đầu bằng hỗ trợ chi phí thành lập, thủ tục pháp lý và công cụ vận hành.

“Không phí” nhiều chi phí – giảm áp lực tài chính ban đầu

Chi phí thành lập doanh nghiệp từ lâu là một trong những rào cản đầu tiên với hộ kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Để giảm áp lực này, BIZ MBBank triển khai khoản hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng, hoàn trực tiếp vào tài khoản khi khách hàng phát sinh giao dịch đầu tiên trị giá từ 500.000 đồng. Chính sách này giúp nhiều chủ hộ giảm bớt gánh nặng tài chính ngay ở bước khởi sự.

Ngoài hỗ trợ chi phí, khách hàng khi chuyển đổi còn được mở tài khoản doanh nghiệp miễn phí, nhận số tài khoản “Lộc Phát 6868” và trang bị thiết bị thanh toán thông minh bảo hành trọn đời – giải pháp giúp tối ưu quy trình thanh toán và quản lý doanh thu tại điểm bán.

“Không phí” nhiều công sức – đơn giản hóa quá trình vận hành lâu dài

Bên cạnh tài chính, hộ kinh doanh còn gặp thử thách bởi các thủ tục của quá trình chuyển đổi và công tác làm quen với hình thức vận hành chuyên nghiệp. Từ khâu chuẩn bị hồ sơ, đăng ký, phát hành hóa đơn điện tử, cho tới quá trình vận hành mỗi bước đều đòi hỏi nhiều kiến thức và sự hỗ trợ.

Nắm bắt và thấu hiểu, ngoài khía cạnh tài chính, BIZ MBBank còn chú trọng đơn giản hóa quá trình vận hành với các giải pháp:

- Nền tảng ngân hàng số BIZ MBBank cung cấp tài khoản miễn phí, quản lý dòng tiền, giao dịch, và tiếp cận dịch vụ ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, với tiêu chí Nhanh chóng – Dễ dàng – Minh bạch.

- Thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ là thẻ đa năng dành cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu chi tiêu quảng cáo trực tuyến, tiếp khách, công tác, di chuyển và các chi phí vận hành khác. Đặc biệt, mọi chi tiêu từ thẻ doanh nghiệp đều được tính vào chi phí doanh nghiệp, có hóa đơn rõ ràng.

- Kết nối mạng lưới pháp lý uy tín để hỗ trợ hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục chuyển đổi, thủ tục thuế, phát hành hóa đơn điện tử.

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Theo ông Nguyễn Xuân Cường – đại diện Khối Ngân hàng số MB, việc hỗ trợ hộ kinh doanh “lên doanh nghiệp” chỉ là bước đi đầu tiên. Sau cột mốc này, thách thức thực sự mới xuất hiện: duy trì dòng tiền, mở rộng khách hàng, tiếp cận vốn và quản trị vận hành. Đây cũng chính là lúc hệ sinh thái số BIZ MBBank thể hiện giá trị khác biệt – mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt, công cụ quản trị hiện đại cùng khả năng kết nối đối tác toàn diện. Nhờ đó, các doanh nghiệp không chỉ hoàn thành yêu cầu chuyển đổi theo luật định, mà còn được trang bị nền tảng vận hành chuyên nghiệp, tạo thế đứng vững vàng để mở rộng quy mô trong tương lai.

Với BIZ MBBank, doanh nghiệp Việt không chỉ dừng ở việc “chuyển đổi thành công”, mà còn có người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình phát triển dài hạn, hướng tới sự bền vững.

Thông tin chi tiết và tư vấn về chương trình: https://mbbiz.onelink.me/6ezO/combo

Bích Đào