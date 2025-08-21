“Cuộc đua” với gần 850.000 thí sinh, hàng triệu nguyện vọng

Mùa tuyển sinh 2025 đang đặt ra nhiều thách thức cho cả thí sinh, phụ huynh và chính các cơ sở đào tạo. Theo đó, có 849.544 hồ sơ đăng ký xét tuyển, với tổng số 7.615.560 nguyện vọng, tức trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh "bơi" trong "ma trận" thông tin về các phương thức xét tuyển, cách quy đổi điểm phức tạp và hàng ngàn câu hỏi chưa được giải đáp.

Về phía các trường đại học, áp lực không hề nhỏ: Làm thế nào để tiếp cận và tư vấn hiệu quả cho hàng chục ngàn thí sinh tiềm năng? Làm sao để đảm bảo mọi thắc mắc được trả lời tức thì, chính xác 24/7, ngay cả trong những ngày cao điểm? Và quan trọng hơn, làm thế nào để nổi bật và thu hút được những hồ sơ tốt nhất giữa hàng trăm lựa chọn khác?

BizChatAI - Chuyên viên tư vấn ảo, bạn đồng hành tin cậy của thí sinh

BizChatAI là nền tảng chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Bizfly (VCCorp). Giải pháp giúp tự động hóa và tối ưu hóa hoạt động tương tác, chăm sóc khách hàng, mà ở đây chính là các thí sinh và phụ huynh. Thay vì để thí sinh phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí hàng ngày để nhận được phản hồi qua email hay điện thoại, BizChatAI mang đến một giải pháp vượt trội.

Dùng thử BizChatAI dành cho tư vấn tuyển sinh tại: https://s.biz.vn/demo-bizchatai-tu-van-tuyen-sinh

Tư vấn 24/7, phá vỡ mọi rào cản về thời gian và không gian

Mùa tuyển sinh là giai đoạn "vàng" nhưng cũng đầy áp lực. Thí sinh thường có loạt câu hỏi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

BizChatAI hoạt động liên tục 24/7, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh ngay lập tức, từ thông tin chung về các ngành học, chỉ tiêu, học phí, đến các câu hỏi chi tiết về điều kiện xét tuyển, cách tính điểm, hay thông tin về ký túc xá, đời sống sinh viên. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm của thí sinh mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của nhà trường.

Giải đáp chính xác và nhất quán hàng ngàn câu hỏi cùng lúc

Với lượng thông tin tuyển sinh khổng lồ và liên tục cập nhật, việc đảm bảo đội ngũ tư vấn viên luôn nắm vững và trả lời chính xác, đồng nhất là một thách thức.

BizChatAI được "huấn luyện" với kho dữ liệu chi tiết và chính thống từ nhà trường, đảm bảo mọi câu trả lời đều nhất quán và đáng tin cậy. Chatbot có thể xử lý đồng thời hàng ngàn cuộc hội thoại mà không hề có sự chậm trễ hay sai sót, giúp giảm tải đáng kể cho phòng tuyển sinh.

Cá nhân hóa trải nghiệm, tăng tỷ lệ chuyển đổi

Không chỉ trả lời các câu hỏi có sẵn, BizChatAI có khả năng thu thập thông tin, phân tích nhu cầu của từng thí sinh qua các câu hỏi họ đặt ra. Từ đó, chatbot có thể đưa ra những gợi ý về ngành học phù hợp với năng lực và sở thích, thông báo về các sự kiện tư vấn chuyên sâu hay nhắc nhở về các mốc thời gian quan trọng.

Sự tương tác cá nhân hóa này giúp thí sinh cảm thấy được quan tâm và hỗ trợ, từ đó tăng cường sự gắn kết và nâng cao khả năng họ lựa chọn nộp hồ sơ vào trường.

Cung cấp dữ liệu “vàng” cho chiến lược tuyển sinh

Mọi tương tác giữa thí sinh và BizChatAI đều được ghi nhận và phân tích. Dữ liệu này cung cấp cho nhà trường một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về những băn khoăn, mối quan tâm hàng đầu của thí sinh. Ngành học nào đang được hỏi nhiều nhất? Khó khăn lớn nhất của thí sinh là gì?

Nắm bắt được những thông tin này, các trường có thể kịp thời điều chỉnh chiến lược truyền thông, nội dung tư vấn và các hoạt động hỗ trợ để đạt hiệu quả cao nhất.

Tạo dựng lợi thế cạnh tranh

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của mùa tuyển sinh 2025, việc chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống đã không còn đủ sức tạo ra sự khác biệt. Đầu tư vào công nghệ và trải nghiệm của thí sinh chính là con đường ngắn nhất để các trường đại học khẳng định vị thế và thu hút nhân tài.

BizChatAI không chỉ là một công cụ trả lời tự động, mà là một giải pháp chiến lược giúp các trường đại học xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. Bằng cách giải phóng đội ngũ tuyển sinh khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại, nhà trường có thể tập trung nguồn lực vào việc xây dựng chiến lược sâu hơn và chăm sóc các thí sinh tiềm năng một cách chuyên biệt hơn.

Thông tin về BizChatAI và nhận tư vấn từ chuyên gia: https://s.biz.vn/xem-chi-tiet-bizchatai

