Một không gian sống tiện nghi, riêng tư và kết nối các thế hệ là xu hướng an cư mà giới thành đạt đang hướng đến

Rời trung tâm về phía đông Thủ đô để cuộc sống nhẹ nhõm hơn

Sau nhiều năm sống trong nội thành, gia đình anh Quang Huy quyết định chuyển về phía Đông Hà Nội để có không gian rộng rãi hơn cho cả ba thế hệ.

“Ở đây bố mẹ tôi có nơi dạo bộ và tập thể dục mỗi sáng, hai vợ chồng đi làm vẫn thuận tiện chỉ hơn 15 phút nhờ hạ tầng kết nối tốt, còn các con thì được học tập và vui chơi an toàn ngay trong khu đô thị. Cuộc sống trở nên nhẹ nhõm, mọi thành viên đều có không gian riêng nhưng vẫn gần gũi, gắn bó”, anh Huy chia sẻ.

Câu chuyện của anh Quang Huy phản ánh rõ nét xu hướng dịch chuyển của các gia đình đa thế hệ khỏi trung tâm chật chội để tìm kiếm không gian sống thoáng đãng, hạ tầng hoàn thiện và môi trường trong lành hơn.

Phía đông Hà Nội đang nổi lên như trung tâm phát triển mới của Thủ đô, thu hút dòng cư dân và nhà đầu tư nhờ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, tuyến metro số 8, vành đai 4 vùng Thủ đô, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hay sân bay Gia Bình. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 15-20 phút để kết nối với trung tâm thành phố, thuận tiện di chuyển liên vùng mà vẫn được tận hưởng cuộc sống trong không gian xanh, quy hoạch bài bản và tiện nghi chuẩn quốc tế.

Cầu Ngọc Hồi khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian kết nối khu đông vào nội thành

Giữa khu vực phía đông đang bứt tốc, Ocean City nổi bật khi là đại đô thị biểu tượng cho phong cách sống hiện đại, siêu kết nối và bền vững. Quy hoạch theo mô hình “all-in-one”, Ocean City mang đến hệ sinh thái tiện ích toàn diện với gần 200 hạng mục đẳng cấp 5 sao trải dài từ thể thao, giáo dục, y tế đến giải trí và nghỉ dưỡng. Không gian sống được phủ xanh bởi công viên, hồ nước và khu thể thao ngoài trời, tạo nên môi trường thư giãn cho mọi độ tuổi.

Mỗi cư dân Ocean City được tận hưởng mật độ không gian xanh lên đến 25m2/người, gấp gần 3 lần tiêu chuẩn của WHO

Người cao tuổi có thể thong dong dạo bộ trong những công viên xanh mát, tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Vinmec Medical Resort trong tương lai. Cha mẹ thuận tiện tiếp cận trung tâm thương mại, khu thể thao, không gian văn hóa, trong khi trẻ nhỏ được học tập trong hệ thống Vinschool chất lượng quốc tế và vui chơi tại hệ thống công viên và sân thể thao nội khu. Tất cả kết nối thành một vòng tròn tiện ích khép kín, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy sự tiện nghi và cân bằng trong cuộc sống hằng ngày.

Bizhome - Biệt thự đa năng cho gia đình hiện đại

Một trong những sản phẩm tiêu biểu tại Ocean City là Bizhome - lựa chọn lý tưởng dành cho các gia đình đa thế hệ hiện đại: nơi an cư trọn vẹn và đầu tư bền vững gặp nhau trong cùng một mái nhà.

Bizhome khu Ánh Dương (Vinhomes Ocean Park 3) nổi bật với thiết kế 2 sân vườn, mang đến không gian sống thư giãn cho gia chủ

Mỗi căn Bizhome được thiết kế từ 4 - 5 tầng với diện tích sử dụng lên đến 225m², đủ rộng để ba thế hệ cùng sinh sống thoải mái mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên.

Không gian được quy hoạch thông minh: tầng trệt linh hoạt khai thác làm showroom, văn phòng đại diện hoặc không gian sinh hoạt chung, trong khi các tầng trên là khu vực riêng tư, yên tĩnh. Kiến trúc mở với nhiều mảng xanh và ánh sáng tự nhiên giúp mọi thành viên đều cảm nhận được sự thư thái.

Dãy Bizhome song lập tại phố đi bộ Kinh Đô Ánh Sáng mang kiến trúc nổi bật và hưởng trọn lợi thế dòng khách sôi động từ các sự kiện

Nằm giữa trung tâm đại đô thị Ocean City, nơi quy tụ hàng chục nghìn cư dân cùng chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động thương mại sôi động quanh năm, mỗi căn Bizhome sở hữu lợi thế hiếm có khi dòng khách hàng tiềm năng luôn hiện hữu ngay trước cửa nhà. Đây chính là cơ hội sinh lời bền vững cho những chủ nhân năng động, kết hợp làm việc, kinh doanh và tận hưởng cuộc sống ngay trong cùng một không gian.

Sở hữu vị trí kết nối thuận tiện, hạ tầng hoàn thiện cùng hệ tiện ích toàn diện, Ocean City đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ. Với Bizhome, đại đô thị không chỉ mang đến những mái ấm an yên, sinh lời bền vững, mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc để gìn giữ nét đẹp truyền thống và tinh thần đoàn viên - giá trị vĩnh cửu trong mọi thời đại.

Thế Định