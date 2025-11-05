Giá đất tăng giúp tăng thu ngân sách

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang xây dựng bảng giá đất để trình UBND TP Hà Nội xem xét thông qua và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo dự thảo tờ trình, Sở này đề xuất giá đất ở cao nhất tại Hà Nội thuộc các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) có mức hơn 700 triệu đồng/m2. Mức tăng mạnh nhất được đề xuất tại các khu vực ngoại thành, từ 16% đến 26%.

Theo cơ quan dự thảo, việc ban hành bảng giá đất mới nhằm phản ánh sát giá thị trường, giảm khoảng cách giữa giá Nhà nước quy định và giá giao dịch thực tế. Hơn nữa, giá đất tăng giúp tăng thu ngân sách Nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, bảng giá đất nếu được ban hành vào đầu năm và áp dụng trong vài năm sẽ là căn cứ quan trọng để chủ đầu tư thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, thay vì phải xác định theo giá thị trường từng thời điểm.

Theo ông Quyết, bảng giá đất mới cần được xây dựng dựa trên giá thị trường, xem xét đầy đủ các yếu tố để bám sát thực tế, bởi nếu để giá thấp hơn giá thị trường sẽ gây thất thu ngân sách nhà nước.

Theo VNREA, khi điều chỉnh bảng giá đất cần thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ông phân tích, khi giá đất được điều chỉnh sát thực tế, giá bán trên thị trường tăng theo là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giá bán minh bạch, phản ánh đúng giá trị thực sẽ thúc đẩy nguồn cung ra thị trường nhanh hơn, giúp quá trình ra quyết định và giao dịch đất đai trở nên thuận lợi.

“Giá đất chỉ chiếm khoảng 25-30% trong cơ cấu giá thành của chủ đầu tư. Do đó, nếu bảng giá đất tăng, doanh nghiệp sẽ phải cân đối giá đầu ra hợp lý, qua đó tác động tích cực tới thị trường bất động sản”, ông nói thêm.

Ông Quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh giá thị trường tại Hà Nội hiện rất cao, nhiều dự án chung cư lên tới 70-90 triệu đồng, thậm chí hơn 100 triệu đồng/m2; đất nền ngoại thành cũng dao động từ 50-80 triệu đồng/m2 thì việc nâng bảng giá đất không phải là điều đáng lo ngại.

“Giá thị trường cao mà bảng giá đất thấp sẽ gây thất thu ngân sách, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm?”, ông Quyết đặt vấn đề.

Lo giá đất tăng sẽ tác động đến giá nhà

Trong khi đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nhận định việc hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch, phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc điều chỉnh bảng giá đất phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Do vậy, VNREA vừa có kiến nghị tới UBND TP Hà Nội xem xét, sửa đổi một số nội dung liên quan đến việc xác định giá đất.

Theo hiệp hội, khu vực bất động sản và các ngành liên quan hiện đóng góp khoảng 10% GDP, giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và là nguồn thu lớn cho ngân sách.

“Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, riêng Hà Nội phấn đấu đạt GRDP bình quân 11%/năm giai đoạn 2026-2030, việc tăng bảng giá đất có thể làm tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hệ quả dây chuyền từ việc tăng giá đất có thể khiến thị trường bất động sản chững lại, kéo theo tác động tiêu cực tới các lĩnh vực như xây dựng, vật liệu, tài chính - ngân hàng... Từ đó, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng và ổn định vĩ mô. Ngược lại, nếu xác định giá đất hợp lý sẽ góp phần tăng trưởng GRDP”, VNREA nêu rõ.

Do đó, việc xác định giá đất cần hướng tới tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, kiểm soát biến động giá đất, đặc biệt là giá đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp vì tác động đến kế hoạch đầu tư, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế thành phố.

VNREA lo ngại giá đất tăng cao theo bảng giá đất mới sẽ dẫn đến chi phí giá nhà ở tăng cao, làm giảm sự hấp dẫn đầu tư, đặc biệt là việc đầu tư các dự án bất động sản tại các khu vực ngoại thành. Từ đó, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố tại các khu vực ngoại thành nhằm mục đích giãn dân. Nguồn cung nhà ở trên thị trường sẽ tiếp tục giảm, gây khó khăn cho việc ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngược lại, giá đất và chi phí đầu vào phù hợp sẽ góp phần giảm giá bất động sản, trong đó có nhà ở. Giá đất tăng sẽ tác động đến giá thành, từ đó ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu thực. Với nhà ở thương mại, nếu tăng giá đất sẽ ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án, làm giá nhà tiếp tục tăng.

Cùng với đó, việc giá đất theo bảng giá đất tăng cao sẽ gây ra áp lực tài chính đối với người dân và các doanh nghiệp sử dụng đất do các nghĩa vụ tài chính tăng mạnh (tiền thuế sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí liên quan đến đất). Đồng thời, cũng sẽ làm tăng gánh nặng ngân sách nhà nước khi thực hiện việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

“Thị trường bất động sản đang trong quá trình phục hồi, nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc, dòng vốn còn hạn chế. Vì vậy, việc tăng giá đất lúc này có thể tạo thêm ‘gánh nặng kép’ làm chậm đà phục hồi của thị trường”, VNREA nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hiệp hội lo ngại việc điều chỉnh giá đất tăng mạnh sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí đầu tư công và tiến độ các dự án hạ tầng. Khi chi phí đất đai tăng, các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố có nguy cơ đội vốn, vượt dự toán, gây khó khăn cho cân đối ngân sách.