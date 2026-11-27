Black Friday 2026 tại Điện Thoại Vui diễn ra từ 27/11 đến hết 30/11 tại 33 cửa hàng ở TP.HCM và Hà Nội, với loạt ưu đãi sửa chữa, phụ kiện và máy cũ lên đến 50%.

Black Friday Deals 2026 tại Điện Thoại Vui: Săn sale thật khét giảm đến 50%

Ưu đãi Black Friday nổi bật nhất

4 ngày sale Black Friday (27/11 – 30/11/2026): sửa điện thoại giá từ 100.000đ, sửa laptop từ 350.000đ.

Livestream TikTok săn voucher (19h – 21h ngày 28/11/2026): voucher sửa chữa giảm 50%, tối đa 500.000đ, dành riêng cho 100 khách hàng inbox sớm nhất.

Phụ kiện giảm sâu: hàng chính hãng giảm 20% suốt chương trình, khung Flash Sale 14h – 16h mỗi ngày trên website giảm từ 25%, số suất có hạn.

Lên đời máy cũ: iPhone, Galaxy, MacBook cũ tiết kiệm đến 50% so với mua máy mới, thu cũ đổi mới trợ giá đến 2.000.000đ; học sinh, sinh viên giảm thêm 3%, tối đa 700.000đ.

Giá sửa chữa dịp Black Friday từ 100.000 đồng

Trong 4 ngày Black Friday, dịch vụ sửa điện thoại tại Điện Thoại Vui có giá từ 100.000đ, sửa laptop có giá từ 350.000đ. Đây là mức giá khởi điểm, chi phí thực tế phụ thuộc vào dòng máy, tình trạng lỗi và loại linh kiện khách hàng lựa chọn.

Với nhóm thay pin, cửa hàng có nhiều lựa chọn linh kiện kèm thời gian bảo hành khác nhau. Pin Pisen được bảo hành 14 tháng; pin GENA được bảo hành 12 tháng, giúp khách hàng lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Trước khi sửa chữa, kỹ thuật viên kiểm tra máy và báo giá cụ thể để khách hàng quyết định.

Voucher Black Friday giảm 50% qua livestream TikTok

Từ 19h đến 21h ngày 28/11, phiên livestream Black Friday trên TikTok của Điện Thoại Vui phát voucher sửa chữa giảm 50%, tối đa 500.000đ, dành riêng cho 100 khách hàng inbox sớm nhất.

Mức giảm được tính bằng 50% giá dịch vụ, nhưng không vượt quá 500.000đ. Một số ví dụ sau khi áp dụng voucher:

Thay pin iPhone 13 (pin Pisen chuẩn): từ 840.000đ còn 420.000đ.

Thay pin iPhone 15 Pro Max (pin Pisen chuẩn): từ 1.690.000đ còn 1.190.000đ.

Thay pin iPad Gen 9 (pin Vmas): từ 590.000đ còn 295.000đ.

Số lượng voucher có hạn, nên khách hàng nên theo dõi kênh TikTok chính thức của Điện Thoại Vui và vào phiên livestream đúng giờ để không bỏ lỡ.

Deal phụ kiện Black Friday giảm 20%, flash sale từ 25%

Phụ kiện chính hãng được giảm 20% trong suốt chương trình Black Friday. Một số sản phẩm nổi bật gồm:

Sạc Apple 20W: từ 520.000đ còn 416.000đ.

Pin dự phòng Baseus 20.000mAh: từ 690.000đ còn 550.000đ.

Alpha Works AW Trek 12: từ 590.000đ còn 470.000đ.

Tai nghe JBL C200SIU: từ 240.000đ còn 190.000đ.

Riêng khung flash sale từ 14h đến 16h mỗi ngày, từ 27/11 đến 30/11, phụ kiện trên website được giảm từ 25%. Flash sale chỉ áp dụng khi mua trên website và có số lượng giới hạn cho mỗi khung giờ.

Để chốt đơn nhanh, khách hàng nên đăng nhập tài khoản, điền sẵn địa chỉ nhận hàng và phương thức thanh toán trước 14h.

Máy cũ giá Black Friday tiết kiệm đến 50%

Điện thoại và laptop cũ dịp Black Friday có giá tiết kiệm đến 50% so với mua máy mới. Ở nhóm điện thoại, các dòng iPhone 13, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, Galaxy S, Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold nằm trong danh sách được giảm giá. Ở nhóm laptop, chương trình có MacBook Air M1, MacBook Air M2, MacBook Pro, Dell Latitude, ThinkPad và HP EliteBook.

Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với người muốn dùng máy đời cao nhưng chưa sẵn sàng chi trả cho máy mới. Khi mua máy cũ, khách hàng nên kiểm tra kỹ dung lượng pin, ngoại hình, màn hình, camera và hỏi rõ thời gian bảo hành trước khi thanh toán.

Thu cũ đổi mới và ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Khách thu cũ đổi mới được trợ giá thêm đến 2.000.000đ khi đổi sang máy khác. Máy cũ được định giá trực tiếp tại cửa hàng, phần giá trị này được trừ vào giá máy mua mới.

Học sinh, sinh viên được giảm thêm 3%, tối đa 700.000đ. Khi đến cửa hàng, khách hàng cần mang theo thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh để được áp dụng ưu đãi.

Để tận dụng tối đa ưu đãi Black Friday tại Điện Thoại Vui, khách hàng lưu ý:

1. Lên danh sách nhu cầu trước: sửa máy, thay pin, mua phụ kiện hay lên đời máy.

2. Canh đúng khung giờ: flash sale phụ kiện từ 14h đến 16h mỗi ngày, livestream voucher từ 19h đến 21h ngày 28/11.

3. Gọi tổng đài trước khi đến cửa hàng để kiểm tra tình trạng linh kiện, máy cũ còn hàng, vì những ngày cao điểm có thể hết hàng tạm thời.

4. Chỉ nhận voucher và thông tin chương trình từ kênh chính thức, không bấm vào đường link lạ gửi qua tin nhắn.

Thông tin chi tiết về chương trình Black Friday 2026 được cập nhật trên website dienthoaivui.com.vn và qua tổng đài miễn phí 1800.2064.

(Nguồn: Điện Thoại Vui)