Trên thế giới, Black Friday còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối", được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada).

Vì Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Mỹ được tổ chức vào ngày thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 nên Black Friday luôn rơi vào ngày thứ Sáu ngay sau đó. Nhưng Black Friday sẽ thay đổi hàng năm.

Đây là sự kiện giảm giá lớn nhất năm, khi các thương hiệu đồng loạt tung ưu đãi khủng. Một số sản phẩm thậm chí được "xả kho" với mức giá thấp kỷ lục.

Đáng chú ý, những năm gần đây, nhiều nhà bán lẻ muốn tận dụng cơn sốt mua sắm của Black Friday nên các chương trình khuyến mãi, giảm giá thường kéo dài cả tuần trước và sau ngày này. Song, hoạt động giảm giá khủng nhất thường được áp dụng vào ngày chính hội - Black Friday.

Vào ngày này, nhiều cơ sở bán lẻ lớn tại Mỹ hay châu Âu mở cửa từ sáng sớm và giảm giá từ 30-40%, thậm chí lên tới 60-80% với các mặt hàng thời trang, nội thất, điện lạnh, đồ gia dụng...

Trên phố Hà Nội, cửa hàng thời trang ồ ạt treo biển giảm giá khủng dịp Black Friday. Ảnh: Phúc Tài

Do đó, nhiều người tiêu dùng coi Black Friday hàng năm là cơ hội để mua sắm với chi phí tiết kiệm nhất. Đây cũng là lý do tại một số quốc gia người dân phải chen chân, xếp hàng dài chờ săn được những món hàng giảm giá khủng trong ngày Thứ Sáu đen tối.

Khoảng gần chục năm trở lại đây, ngày này không chỉ phổ biến tại Mỹ mà đã lan rộng ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Vậy, Black Friday 2025 là ngày nào?

Năm 2025, Black Friday rơi vào ngày 28/11, tức thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn. Đây là thời điểm mà hầu hết các cửa hàng, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử đồng loạt tung chương trình giảm giá sâu.

Ghi nhận trên nhiều tuyến phố lớn như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy (Hà Nội), các cửa hàng thời trang, đồ điện tử, đồ gia dụng… đã đua nhau treo biển quảng cáo giảm giá, với mức giảm từ 30-90%.

Song, người tiêu dùng tỏ ra khá thờ ơ, đa phần chỉ ghé xem rồi đi. Không khí mua sắm dịp Black Friday năm nay cũng dần hạ nhiệt.

Những năm trước đó, ở Việt Nam, Black Friday cũng tạo nên cơn sốt mua sắm lớn chưa từng có. Vào ngày này, hàng chục nghìn người vẫn đổ đến các trung tâm thương mại xếp thành hàng dài, chờ vài tiếng đồng hồ hay chờ tới đêm khuya để săn hàng giảm giá. Có những cửa hàng "vỡ trận" phải đóng cửa hạn chế bớt khách tới mua sắm.