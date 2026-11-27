Hàng trăm khách hàng đổ về trung tâm thương mại săn hàng giảm giá dịp Black Friday. Quần áo bày la liệt trên các kệ hàng, khách mua sắm phải xếp hàng dài chờ thanh toán. Trong khi đó, các phố thời trang lại vắng vẻ.

Chen chân săn hàng thời trang giảm giá

Ghi nhận của PV trưa 27/11, cửa hàng thời trang Zara tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) đông nghịt khách đến mua sắm nhân dịp Black Friday 2026.

Hàng trăm khách hàng tập trung tại các khu vực trưng bày sản phẩm giảm giá. Nhiều mẫu váy, áo khoác, áo len được khách hàng liên tục lựa chọn. Lượng người mua sắm đông khiến các kệ hàng trở nên lộn xộn, quần áo đổ đống, không còn được sắp xếp ngay ngắn như ngày thường.

Tại khu vực thanh toán, khách hàng nối đuôi nhau thành hàng dài. Nhiều người ôm trên tay nhiều sản phẩm, kiên nhẫn chờ đến lượt thanh toán.

Zara là một trong những điểm mua sắm thu hút đông khách trong ngày Black Friday. Ghi nhận tại cửa hàng, nhiều khách hàng trẻ và nhân viên văn phòng tranh thủ mua sắm trang phục mùa đông.

Chị Hải, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, tranh thủ đến cửa hàng lựa chọn một số mẫu váy, áo. Chị cho biết đây là một trong những dịp giảm giá được mong đợi trong năm của thương hiệu này. Vì chương trình khuyến mại tại cửa hàng diễn ra trong ngày 27/11, chị tranh thủ mua thêm một số trang phục.

Các chương trình giảm giá dịp Black Friday cũng thu hút người mua từ các tỉnh, thành lân cận. Hôm nay (27/11). chị Thắm cùng người thân từ Hải Phòng lên Hà Nội săn hàng khuyến mại. Chị nhận xét, mẫu mã thời trang tại Hà Nội đẹp và phong phú hơn. Các chương trình giảm giá cũng hấp dẫn hơn so với một số cửa hàng tại quê nhà.

Ghi nhận tại một số gian hàng thời trang khác trong trung tâm thương mại, lượng khách đến mua sắm cũng tăng, nhưng không có cảnh đông đúc, xếp hàng dài chờ thanh toán như tại Zara.

Hàng trăm khách hàng mua sắm dịp Black Friday. Ảnh: Duy Anh

Các mặt hàng thời trang được giảm giá trong dịp Black Friday. Ảnh: Duy Anh

Quần áo tại các kệ hàng bị xáo trộn sau khi khách lựa chọn. Ảnh: Duy Anh

Khách hàng chờ thanh toán tại cửa hàng. Ảnh: Duy Anh

Giảm giá tới 80%, nhiều cửa hàng vẫn vắng khách

Trái với không khí đông đúc tại một số trung tâm thương mại, hoạt động mua sắm dịp Black Friday trên các tuyến phố thời trang ở Hà Nội có phần trầm lắng hơn.

Khảo sát trên các tuyến phố Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, hầu hết cửa hàng thời trang đều treo biển quảng cáo khuyến mại. Mức giảm giá phổ biến được quảng cáo từ 30-50%, một số cửa hàng đưa ra mức giảm cao nhất lên tới 70-80%.

Dù các chương trình khuyến mại được triển khai rầm rộ, lượng khách đến mua sắm tại nhiều cửa hàng không nhiều.

Là người thường xuyên săn hàng giảm giá, chị Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng Black Friday là dịp nhiều cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, chuẩn bị đón mùa cao điểm mua sắm Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

Theo chị Mai, dù mức giảm giá khá hấp dẫn, phần lớn sản phẩm được khuyến mại sâu là những mẫu thuộc bộ sưu tập cũ hoặc hàng lẻ kích cỡ. Các mẫu thời trang mới nhất thường vẫn được bán nguyên giá.

Chị cũng lưu ý người mua cần kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm và chính sách đổi trả trước khi thanh toán. Một số cửa hàng không áp dụng đổi trả đối với sản phẩm giảm giá sâu. Vì vậy, người mua có thể gặp bất lợi nếu chọn sản phẩm không phù hợp hoặc không kiểm tra kỹ hàng hóa.

Nhiều tuyến phố vắng khách dịp Black Friday. Ảnh: Duy Anh