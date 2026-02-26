Theo trang QQ, đoạn video được đăng tải ngày 24/2 ghi lại sự việc xảy ra tại thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cô dâu Liêu Kiều đã trực tiếp lên tiếng xác nhận câu chuyện.

Liêu Kiều cho biết cô và chú rể Lý Bình đều là người Ích Dương. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, sau thời gian tìm hiểu đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Từ khi yêu đến lúc đính hôn, cả hai cùng gia đình đã thống nhất quan điểm không đặt nặng chuyện sính lễ, coi trọng tình cảm và tương lai chung hơn giá trị vật chất.

Ngay từ thời điểm đính hôn, Liêu Kiều đã nói rõ với bố rằng, cô không muốn nhận tiền sính lễ. Tuy nhiên, trong ngày cưới 22/2, cha cô vẫn nhận 188.000 NDT (hơn 713 triệu đồng) theo phong tục, rồi bất ngờ hoàn trả toàn bộ số tiền này cho chú rể trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và quan khách.

Ông chỉ giữ lại 100 NDT (khoảng 370 nghìn đồng) với ý nghĩa tượng trưng, cầu chúc may mắn.

Bố cô dâu tuyên bố trả lại tiền sính lễ thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ

Lời phát biểu đầy xúc động của người cha đã chạm đến trái tim nhiều người. Ông nói: “Người trẻ đừng để tiền bạc che mờ hạnh phúc hôn nhân của mình”.

Sau khi lan truyền trên mạng, câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, coi đây là hình ảnh đẹp về cách ứng xử văn minh trong hôn nhân.

Chia sẻ sau sự việc, Liêu Kiều bày tỏ sự biết ơn trước những lời chúc phúc của cộng đồng. Cô cho biết, hai vợ chồng sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm bằng sự thấu hiểu và trân trọng, giữ gìn hạnh phúc giản dị nhưng chân thành như chính cách mà hai bên gia đình đã lựa chọn.