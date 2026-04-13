Mới đây, Bộ Công an đã đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe để lấy ý kiến người dân và các tổ chức liên quan.

Siết chặt quản lý ô tô hợp đồng

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo nghị định siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Cụ thể, mức phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng được đề xuất áp dụng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng lại chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ (thường gọi là xe ghép, xe dù trá hình). Ngoài nộp phạt tiền, người vi phạm hành vi này còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cơ quan soạn thảo đề xuất siết chặt quản lý với ô tô hợp đồng. Ảnh: Đình Hiếu

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo cũng bổ sung quy định liên quan đến ô tô hợp đồng theo hướng xử phạt nghiêm các lỗi như: đón, trả khách không đúng địa điểm trong hợp đồng; sử dụng hợp đồng điện tử nhưng không có thiết bị truy cập hoặc tự ý thay đổi thông tin danh sách hành khách.

Cơ quan chức năng cũng đề xuất xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách. Hành vi không lắp, hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử phạt nghiêm.

Dự thảo cũng bổ sung chế tài đối với các hành vi đối phó với camera phạt nguội. Các lỗi như: gắn biển số không đúng vị trí; biển số bị bẻ cong, che lấp; thay đổi chữ, số, màu sắc hoặc sử dụng thiết bị làm thay đổi tính năng nhận biết của biển số xe đều nằm trong diện bị xử lý.

Cơ quan soạn thảo lý giải việc đề xuất tăng mức xử phạt do tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền; xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tại chỗ đến 7,5 triệu đồng

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất tăng, điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của nhiều lực lượng. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng, thay vì 5 triệu đồng như hiện tại.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng, thay vì 5 trăm nghìn đồng.

Trưởng công an cấp xã được đề xuất có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng. Ảnh: Đình Hiếu

Trưởng công an cấp xã được đề xuất có quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn. Giám đốc công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục CSGT có quyền phạt tiền tối đa đến 75 triệu đồng.

Dự kiến, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng một số quy định về lắp đặt thiết bị ghi hình trên các loại xe tải, xe vận tải nội bộ sẽ có lộ trình thực hiện kéo dài đến năm 2028 và 2029 để các chủ phương tiện có thời gian chuẩn bị.