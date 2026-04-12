Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe để lấy ý kiến người dân và các tổ chức liên quan.

Theo cơ quan soạn thảo, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 là do tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền; xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Đơn vị soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều để siết chặt quản lý ô tô kinh doanh vận tải. Ảnh: Đình Hiếu

“Hành vi này còn nhằm trốn tránh sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động vận tải đường bộ; xe container phi tiêu chuẩn, xe chở thùng chứa hàng trên rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc có kích thước vượt quá chiều dài, chiều cao nhưng chưa có chế tài xử phạt...”, đơn vị soạn thảo nhận định.

Bộ Công an cho biết thêm, từ ngày 1/3/2025, đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng CSGT chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe do chưa được phân định rõ thẩm quyền đối với từng hành vi cụ thể trong Nghị định.

Bộ Công an đề xuất việc xe hợp đồng đón trả khách tại trụ sở, văn phòng đại diện công ty cũng bị xử phạt. Ảnh: Đình Hiếu

Siết chặt hoạt động quản lý ô tô kinh doanh vận tải

Đáng chú ý, tại dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản để siết chặt hoạt động quản lý ô tô kinh doanh vận tải.

Cụ thể, đơn vị soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm i, điểm l khoản 3 Điều 3 của Nghị định 168. Tại điểm i, cơ quan chức năng đề xuất buộc lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách cùng với thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, dây đai an toàn, ghế ngồi cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, dụng cụ, thiết bị chuyên dùng để cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ trên xe theo đúng quy định.

Tương tự, tại điểm l, chủ phương tiện sẽ buộc cung cấp, chấp nhận, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 5 Điều 20 theo hướng chặt chẽ, cụ thể hơn, nhằm tránh tình trạng ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng cố tình “lập bến xe” đón khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh.

Theo Bộ Công an, việc lấy ý kiến người dân và các tổ chức có liên quan sẽ kéo dài đến ngày 19/4.