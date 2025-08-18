Chiều 18/8, Bộ Công an tổ chức khai trương trụ sở Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và đưa vào vận hành chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia, được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Bộ Công an, các công trình của Trung tâm dữ liệu quốc gia được xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về xây dựng, an ninh an toàn mức độ cao nhất; tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, năng lượng xanh... Với sự thiết kế, xây dựng đạt chuẩn, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 sẽ cung cấp hạ tầng nhà trạm, hạ tầng nền tảng điện toán đám mây cho các cơ quan, tổ chức, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, tránh lãng phí.

Trung tâm dữ liệu quốc gia có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Đình Hiếu

Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia được coi là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh. Việc Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia là một bước tiến quan trọng, đưa dữ liệu thực sụ trở thành tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất mới - yếu tố cốt lõi, là "máu" của nền kinh tế số hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần và quyết tâm của Bộ Công an, nhất là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã luôn bám sát, chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại công trường; các nhà thầu xây lắp, cung cấp máy móc, thiết bị đã nỗ lực vượt bậc hoàn thành Dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là một nhiệm vụ trọng yếu của chiến lược phát triển hạ tầng số, Chính phủ số. Trung tâm có diện tích trên 20 ha, quy mô 1.300 tủ racks. Đây là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất, đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

"Dự án thể hiện khát vọng, tự tin, bản lĩnh, giá trị con người Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nói riêng, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm vượt lên mạnh mẽ thể hiện “Ý chí Việt Nam - Trí tuệ Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Trung tâm dữ liệu quốc gia cũng đã giới thiệu các nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung. Đó là, nền tảng chia sẻ, để phối dữ liệu quốc gia; Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Từ nguồn tài nguyên dữ liệu, Trung tâm dữ liệu quốc gia đã xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu là nền tảng trung gian số, nơi kết nối, chia sẻ, trao đổi, mua bán dữ liệu giữa các chủ thể dữ liệu...

Trung tâm dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành chính thức sẽ ngay lập tức phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi. Trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2,3 theo đúng lộ trình đề ra.