Sáng 28/2, tại cuộc họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ Công an luôn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy chính quyền các địa phương đánh giá cao, ghi nhận là đơn vị gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực an ninh chính trị, đặc biệt nhất là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, biên chế trong lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VA

Kể từ năm 2017 đến nay, Bộ Công an đã có 3 lần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Qua 2 lần sắp xếp, tinh gọn bộ máy trước đó, Bộ Công an đã thực hiện rất tốt, mang lại hiệu quả cao; việc giảm tầng lớp trung gian đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.

Gần đây, Bộ Chính trị có kết luận về tổng kết Nghị quyết số 18 tiếp tục tinh giản tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã chủ động thực hiện đề án và được Bộ Chính trị phê duyệt. Hiện lực lượng Công an nhân dân đang triển khai mang tính chất “vừa chạy vừa xếp hàng”; đồng thời chủ động sẵn sàng tất cả những công tác thực thi, những điều kiện cần và đủ để thực hiện một cách đồng bộ khi Nghị định số 02 có hiệu lực vào ngày 1/3, khi mô hình mới của Bộ Công an đi vào hoạt động.

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Bộ Công an không khuyến khích cán bộ chiến sỹ nghỉ trước tuổi, nhưng cán bộ chiến sỹ xin tự nguyện nghỉ trước tuổi thì sẽ được giải quyết theo quy định.

“Nếu các đồng chí xin nghỉ, không khuyến khích nhưng hợp lý sẽ giải quyết”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, trường hợp cấp trưởng phòng, trưởng công an huyện nào không đủ tuổi tham gia cấp ủy theo quy định, không đủ tuổi tái cử sẽ sắp xếp người trẻ ngồi vào vị trí đó.

Về việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT, Bộ Công an giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện; giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 17 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có cảng hàng không thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: TN

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về việc thời gian qua những người đã phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu khuôn mặt... khi xuất nhập cảnh có gặp khó khăn không, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, trong công tác kiểm soát hộ chiếu giấy tờ từ trước đến nay, các sai sót về khuôn mặt đều được khuyến cáo từ trước.

Đối với công dân có sự thay đổi về ảnh khuôn mặt, phải thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và hộ chiếu. Đại tá Nguyễn Bá Tuấn khuyến cáo công dân đã giải phẫu thẩm mỹ cần làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân, hộ chiếu để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.