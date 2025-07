Ngày 23/7, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, ước tính mỗi năm nước ta có hàng nghìn người tử vong hoặc chịu tổn thương vì ma túy. Đó là những nạn nhân vô tội bị sát hại bởi các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy.

Cũng là những gia đình lâm vào cảnh khốn khó, kiệt quệ về kinh tế, tổn thương về tinh thần khi có người thân nghiện ma túy hay không ít những người tử vong do một lần thử, một lần sa ngã vào vòng xoáy của ma túy.

Mỗi năm nước ta có hàng nghìn người tử vong hoặc chịu tổn thương vì ma túy. Ảnh: Đình Hiếu

Hiện nay, nước ta đã có “Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6), chủ yếu tập trung vào đấu tranh và kiểm soát, xử lý tội phạm ma túy. Tuy nhiên, khái niệm “nạn nhân của ma túy”, những người bị “tổn thương do hệ lụy của ma túy” vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ trong các hoạt động chính thức.

Trên thế giới, Singapore là nước đầu tiên tổ chức ngày tưởng niệm dành riêng cho các nạn nhân của ma túy như một hình thức giáo dục đầy nhân văn. Chiến dịch “Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy” do Cơ quan phòng, chống ma túy Singapore (thuộc Bộ Nội vụ) tổ chức vào ngày thứ 6, tuần thứ 3 của tháng 5 hàng năm, nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế về phòng, chống ma túy.

Trong chiến dịch này, Singapore tổ chức một chuỗi các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa về tác hại của ma túy gây ra đối với con người, gia đình và cộng đồng.

Bộ Nội vụ Singapore có văn bản đề nghị các nước trong khu vực ASEAN ủng hộ việc tổ chức ngày tưởng niệm này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại do ma túy gây ra, đồng thời tưởng nhớ đến những nạn nhân của ma túy, từ đó hướng tới xây dựng một cộng đồng không ma túy

Học viên cai nghiện ma túy được lực lượng Công an hướng dẫn, học nghề mộc. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hiện nay tình hình tội phạm và sử dụng ma túy tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, với nhiều thách thức mới về quy mô, phương thức hoạt động tinh vi và mức độ nguy hiểm rất cao.

Đối tượng sử dụng ngày càng mở rộng, số lượng người nghiện và sử dụng ma túy tiếp tục tăng, đặc biệt trong giới trẻ và tại các khu vực nông thôn. Với hình thức sử dụng đa dạng (ma túy được ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bóng cười, gây khó khăn cho việc phát hiện và kiểm soát), dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội, các vụ án nghiêm trọng xảy ra do người sử dụng ma túy bị loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Do vậy, việc hưởng ứng chiến dịch của Singapore là một ý tưởng mang tính nhân văn và có thể đóng góp vào công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.