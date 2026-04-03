Chiều 3/4, tại họp báo quý 1/2026 của Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Lãnh đạo C03 cho biết, đến nay, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về 3 tội danh gồm: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

“Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng, đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan”, đại diện C03 cho biết.

Trước đó, ngày 4/3, trong bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết, vừa qua doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Cũng theo bản công bố này, hai lãnh đạo của tổng công ty bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

ACV hiện có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, là doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong quản lý, đầu tư và phát triển hạ tầng cảng hàng không tại Việt Nam.

ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác 22/23 cảng hàng không trên cả nước. Trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế gồm: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và Liên Khương.

Bên cạnh đó, ACV còn quản lý 12 cảng hàng không nội địa gồm: Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên, Thọ Xuân và Nà Sản (hiện không khai thác).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng góp vốn vào nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết trong lĩnh vực hàng không.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia – có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336 nghìn tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 110 nghìn tỷ đồng, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Gần đây, Bộ Xây dựng tiếp tục giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án, ngoại trừ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay.