Ngày 4/3, trong bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết vừa qua doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

Cũng theo bản công bố này, hai lãnh đạo của tổng công ty bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (53 tuổi), có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Phó tổng giám đốc, rồi Tổng giám đốc ACV vào tháng 8/2018. Từ tháng 9/2024, ông Phiệt giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy ACV.