Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cùng với các quốc gia, tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất.

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 25 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Bệnh nhân được sơ tán ra bãi đỗ xe ở thành phố Mandalay của Myanmar. Ảnh: New York Times

Đoàn có 2 cán bộ đối ngoại và phiên dịch, 1 bác sĩ, 22 cán bộ chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ và các phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ. Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay (30/3).

Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.