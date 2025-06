Chiều 13/6, Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04, Bộ Công an) tổ chức Tọa đàm truyền thông các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ Công an, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh gồm: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Gián điệp; Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tham ô tài sản; Nhận hối lộ và Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ảnh: Đình Hiếu

Với tư cách là đơn vị chủ trì soạn thảo, Bộ Công an cho biết, việc đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh trên căn cứ theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có nội dung "thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về thu hẹp hình phạt tử hình".

Bộ Công an cũng cho rằng, xu hướng của các nước trên thế giới là tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, tiến tới không áp dụng hình phạt tử hình và hình phạt tử hình chỉ áp dụng đối với các loại “tội ác”, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người.

Bộ Công an cho biết, hiện thế giới còn 55 quốc gia duy trì hình phạt tử hình và thi hành án tử hình trong đó có Việt Nam.

Trung tá Đào Anh Tới - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - phát biểu tại tọa đàm.

Ảnh: Đình Hiếu

"Với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội hiện nay chưa phải là thời điểm mà Việt Nam xóa bỏ hình phạt tử hình, tuy nhiên, cũng cần phải hạn chế áp dụng và thi hành hình phạt tử hình.

Điều này vừa phù hợp với xu hướng tất yếu và yêu cầu chung của thế giới, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế và tình hình xã hội ở Việt Nam", vị đại diện Bộ Công an lý giải.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, khi có thông tin Bộ đề xuất giảm 8 tội danh có quy định về hình phạt tử hình, nhiều đại sứ quán các nước đã đề nghị làm việc với Bộ để có thông tin chính thức về vấn đề này và đánh giá, cho rằng nếu các đề xuất này được thực thi, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia này sâu rộng và bền chặt hơn.