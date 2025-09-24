Đây là dịp để 40 đại biểu người có uy tín của tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chia sẻ tâm tư, đề xuất nguyện vọng của bà con địa phương tới các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó sớm có hướng giải quyết thấu đáo.

40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đã tham dự buổi gặp mặt chiều tối nay tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Khái quát thông tin sơ bộ về tình hình công tác dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Quang Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Tỉnh Quảng Ngãi mới (trên cơ sở sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum cũ) hiện có tổng dân số khoảng 2,2 triệu người, sinh sống tại 90 xã và 1 đặc khu, trong đó có 9 xã biên giới. Tổng số đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khoảng 550 nghìn người, chiếm 25% dân số của cả tỉnh, với 44 thành phần dân tộc.

Theo kết quả rà soát sơ bộ mới đây của Sở Dân tộc và Tôn giáo, cả tỉnh có 68 xã, phường thuộc diện xã vùng đồng bào DTTS, tổng số hộ nghèo, cận nghèo người DTTS khoảng 27 nghìn hộ, chiếm 63% số hộ nghèo toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Về lĩnh vực tôn giáo, cả tỉnh có 6 tôn giáo chính đang hoạt động với tổng số 500 nghìn tín đồ, chiếm 23% dân số; trong đó, tín đồ người DTTS là hơn 200 nghìn người, chiếm 41% tổng số tín đồ theo các đạo trên địa bàn tỉnh.

Về người có uy tín trong đồng bào DTTS, tỉnh Kon Tum cũ có 615 người, sau khi sáp nhập thì tỉnh Quảng Ngãi mới có 912 người. Rất nhiều người có uy tín là điển hình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giúp xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa của người DTTS…

Tại buổi gặp, các lãnh đạo cục, vụ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã lắng nghe 8 ý kiến của đại diện người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, liên quan tới nhiều vấn đề như cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư đường giao thông vào khu sản xuất, chế độ hỗ trợ người có uy tín.

Người có uy tín là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước

Ông Lò Quang Tú, Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc và tôn giáo nhận định: Những ý kiến của người có uy tín tại buổi gặp mặt lần này đều rất xác đáng, tâm huyết, phản ánh thực tế mong muốn của bà con DTTS ở địa phương.

Một số khó khăn đã có hướng giải quyết, song cũng có những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương hoặc của địa phương, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu và sẽ đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ trong thời gian tới.

Ông Lò Quang Tú, Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc và tôn giáo

Vụ trưởng Lò Quang Tú nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới công tác dân tộc nói chung, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Người có uy tín là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước. Những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước qua mạng lưới người có uy tín đã đến với đồng bào thuận lợi nhất.

Những người có uy tín là những người tiêu biểu về lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, nêu gương trong mọi mặt công tác như phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu…, được bà con tín nhiệm.

“Mọi công to việc nhỏ bà con đều tìm đến người có uy tín, áp lực rất lớn nhưng các bác vẫn tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình. Thay mặt lãnh đạo Bộ, xin gửi tới các bác lời tri ân chân thành về những việc đã làm với cộng đồng và công tác dân tộc. Mong các bác giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho công tác dân tộc, xây dựng gia đình quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Tú bày tỏ.