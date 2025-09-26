Chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Phát triển Chính trị, Sự tham gia của Công chúng, Nhân quyền, Quyền, Tự do và Bảo vệ Người tiêu dùng của Thượng viện Vương quốc Thái Lan về một số nội dung liên quan đến quyền con người và người dân tộc thiểu số (DTTS).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Ninh

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc. Về phía Đoàn công tác của Thái Lan có Thượng nghị sĩ Norasate Prachyakorn - Chủ tịch Ủy ban, cùng các thành viên của Ủy ban.

Thay mặt Đoàn công tác, Thượng nghị sĩ Norasate Prachyakorn bày tỏ vui mừng khi được trực tiếp làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo để lắng nghe, học hỏi những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong thời gian qua để nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người DTTS…

Thượng nghị sĩ Norasate Prachyakorn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Ninh

Nêu vấn đề khó khăn của Thái Lan, Thượng nghị sĩ Norasate Prachyakorn cho biết, hiện nay, Thái Lan cũng gặp phải nhiều trở ngại việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người DTTS, đặc biệt là vấn đề xử lý tranh chấp đất đai, cấp quốc tịch…

Thượng nghị sĩ Norasate Prachyakorn mong muốn Bộ Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để tạo cơ sở, thông tin giúp Thái Lan xây dựng, sửa đổi luật, chính sách liên quan đến người DTTS.

Trao đổi với Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa, đa dân tộc, đa tôn giáo với 54 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống. Chính vì vậy, công tác dân tộc luôn là một nội dung đặc biệt quan trọng đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà lưu niệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tới Thượng nghị sĩ Norasate Prachyakorn. Ảnh: Tuấn Ninh

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh việc triển khai công tác dân tộc thời gian qua của Nhà nước Việt Nam được thực hiện dựa trên 3 mục đích chính: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người DTTS; phát huy mạnh mẽ nội lực, vị thế, bản sắc của các dân tộc, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững ở các vùng DTTS và miền núi.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã thông tin với Đoàn công tác về việc triển khai cũng như những kết quả tích cực của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, chỉ sau 5 năm thực hiện chương trình đã có hơn 13 nghìn hộ dân được hỗ trợ đất sản xuất; 54 nghìn người được đào tạo nghề; hơn 479 nghìn hộ dân được thụ hưởng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 42 nghìn hộ…, cùng với nhiều chính sách giáo dục, y tế, văn hóa khác được triển khai đồng bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và các đại biểu chụp ảnh cùng Đoàn công tác. Ảnh: Tuấn Ninh

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định: “Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi cùng với các chương trình khác trong giai đoạn 2021 - 2025 đã mang đến những hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người DTTS theo hướng tích cực nhất”.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi cụ thể về nội dung, các biện pháp hỗ trợ, xử lý một số vấn đề đang còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các chính sách cho người DTTS trong giai đoạn hiện nay.