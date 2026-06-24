Chuyến công tác nằm trong kế hoạch được Bộ phê duyệt, với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là bản Pá Đơn, xã Lê Lợi để sẻ chia mất mát với gia đình ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt, người dân tộc Mảng. Đây là hộ gia đình chịu nỗi đau khi 3 người con nhỏ (lần lượt sinh năm 2012, 2014 và 2019) tử vong trong vụ cháy nhà xảy ra vào rạng sáng ngày 26/4.

Nguyên nhân đau lòng là do vợ chồng ông Lở đi làm công nhân và ngủ lại tại công trường thủy điện Nậm Cuổi 1A, để 3 con ngủ ở nhà chốt cửa bên trong. Hỏa hoạn không chỉ cướp đi sinh mạng các cháu mà còn thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Lở, đồng thời cháy lan sang một phần nhà hàng xóm và toàn bộ cơ sở vật chất của điểm trường Tiểu học Pá Đơn.

Ông Ma Thế Luận (ngoài cùng bên phải), Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo thăm, tặng quà gia đình bà Lò Thị Nguyệt. Ảnh: HBH

Tiếp đó, Đoàn công tác đã di chuyển đến bản Mít Thái, xã Pắc Ta để thăm hỏi 3 hộ gia đình có người thân tử vong do sạt lở đất. Theo báo cáo của địa phương, trong đợt mưa lớn từ ngày 8 - 10/6, 3 thanh niên gồm Lý Văn Toan (sinh năm 2000, dân tộc Thái), Hà Văn Đức (sinh năm 1997, dân tộc Thái) và Vàng A Thanh (sinh năm 2001, dân tộc Mông) trong lúc đi lao động rừng tại khe núi thuộc bản Mít Thái đã bị đất đá từ đỉnh núi sạt lở, cuốn trôi và vùi lấp.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình có người tử vong do sạt lở đất tại xã Pắc Ta. Ảnh: HBH

Ông Ma Thế Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo cho biết: Chuyến công tác nhằm thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số, đảm bảo thăm hỏi đúng đối tượng, không để sót hay nhầm lẫn những hộ dân đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác đã trao tặng các phần quà và hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành cho 1 hộ gia đình có 3 người chết và cháy nhà hoàn toàn, cùng 3 hộ gia đình có người chết do sạt lở.

Bên cạnh việc trao quà, đoàn công tác đã động viên các gia đình cố gắng nén đau thương, vượt qua nghịch cảnh. Đoàn cũng ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ mai táng, đồng thời đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, khôi phục diện tích sản xuất bị vùi lấp, sớm ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào.