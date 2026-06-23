Sáng 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” nhằm tri ân, tôn vinh 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại khu vực biên giới, những hạt nhân đang ngày đêm góp phần bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự chương trình có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và 130 đại biểu tiêu biểu.

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” nhằm tri ân, tôn vinh 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại khu vực biên giới. Ảnh: Trọng Bảo

Những "lá chắn bình yên" nơi phên dậu Tổ quốc

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới có hơn 85% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cùng đường biên trải dài trên 265km. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ biên cương, đội ngũ trưởng bản và người có uy tín luôn phát huy vai trò nòng cốt, trở thành cầu nối vững chắc gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Bằng uy tín, tiếng nói và những việc làm gương mẫu, họ đã kịp thời lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Không chỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đội ngũ này còn được ví như những “cột mốc sống” kiên trung, những "lá chắn bình yên" góp phần đắc lực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sự tri ân và ghi nhận xứng đáng

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh 30 trưởng bản, người có uy tín có thành tích đặc biệt xuất sắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Trọng Bảo

Cũng tại sự kiện, ông Ma Thế Luận và Đại tá Nguyễn Văn Hưng (Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) đã trao tặng nhiều phần quà tri ân ý nghĩa đến các đại biểu tham dự sau khi cùng giao lưu, theo dõi các phóng sự phản ánh đậm nét hoạt động thực tiễn của họ tại 11 xã biên giới.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến thầm lặng của các đại biểu.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh từ cơ sở, ông Tống Thanh Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng quan tâm chăm lo toàn diện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tập huấn, cung cấp thông tin thời sự, sách báo, pháp luật kịp thời để người có uy tín nâng cao nhận thức, từ đó thực hiện công tác tuyên truyền tại bản làng ngày càng thuyết phục và hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu gửi gắm niềm tin tưởng đội ngũ trưởng bản, người có uy tín sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, mãi là tấm gương sáng dẫn dắt cộng đồng chung tay xây dựng dải biên cương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.