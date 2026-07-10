Các đại biểu tham dự cuộc họp Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là thành viên Tổ soạn thảo.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, việc xây dựng Nghị định mới về công tác dân tộc là yêu cầu cấp thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013 và các luật mới được ban hành; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Nông Thị Hà chủ trì cuộc họp

Sau hơn 15 năm thực hiện, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác dân tộc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai các chính sách dân tộc trên cả nước. Tuy nhiên, trước những thay đổi của hệ thống pháp luật, mô hình tổ chức bộ máy và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, nhiều quy định của Nghị định không còn phù hợp, cần được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện.

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trình bày dự thảo Nghị định về công tác dân tộc. Dự thảo được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ với các luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Bộ Chính trị; đồng thời xác định rõ nội hàm công tác dân tộc, chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 29 điều, tập trung quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc cơ bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định giải thích từ ngữ nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 65-KL/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chiến lược công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

Đại diện Vụ Pháp chế trình bày dự thảo Nghị định Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là cập nhật 12 nhóm chính sách dân tộc gồm: Đầu tư và sử dụng nguồn lực; phát triển bền vững; giáo dục và đào tạo; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; bảo tồn và phát triển văn hóa; phát triển thể dục, thể thao; du lịch; y tế, dân số; thông tin, truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; bảo vệ môi trường, sinh thái; quốc phòng, an ninh.

Dự thảo cũng rà soát, quy định rõ hơn trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp trong chủ trì tổ chức thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc theo các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Quốc hội và các luật được ban hành trong thời gian qua.

Các thành viên Tổ soạn thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định Dự thảo Nghị định mới không quy định chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính, không làm tăng nhu cầu về nguồn nhân lực và kinh phí. Sau khi được ban hành, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến để triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước. Dự kiến, hồ sơ dự thảo Nghị định sẽ được Bộ Dân tộc và Tôn giáo trình Chính phủ trong tháng 9/2026.

Đại diện Bộ Tư pháp góp ý tại cuộc họp Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về căn cứ pháp lý, kỹ thuật xây dựng văn bản, rà soát các nội dung trong dự thảo nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nông Thị Hà đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các quy định hướng dẫn thi hành là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị quản lý chuyên ngành.

“Những thông tin trao đổi, góp ý từ nhiều phía sẽ giúp nhận diện đầy đủ hơn các vấn đề cần hoàn thiện. Những góp ý đã làm rõ các nội dung cần nghiên cứu, bổ sung và là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định”, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.

Đại tá Vũ Thành Minh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu theo từng lĩnh vực chuyên ngành như nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa..., phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì để cụ thể hóa từng quy định, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan trong tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Nông Thị Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp. Đồng thời, tiếp tục được nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.