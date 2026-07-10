Sáng 10/7, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định về công tác dân tộc thay thế Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011.
Sau hơn 15 năm thực hiện, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác dân tộc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai các chính sách dân tộc trên cả nước. Tuy nhiên, trước những thay đổi của hệ thống pháp luật, mô hình tổ chức bộ máy và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, nhiều quy định của Nghị định không còn phù hợp, cần được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện.
Tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trình bày dự thảo Nghị định về công tác dân tộc. Dự thảo được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ với các luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Bộ Chính trị; đồng thời xác định rõ nội hàm công tác dân tộc, chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 29 điều, tập trung quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc cơ bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định giải thích từ ngữ nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 65-KL/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chiến lược công tác dân tộc trong giai đoạn mới.
“Những thông tin trao đổi, góp ý từ nhiều phía sẽ giúp nhận diện đầy đủ hơn các vấn đề cần hoàn thiện. Những góp ý đã làm rõ các nội dung cần nghiên cứu, bổ sung và là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định”, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.