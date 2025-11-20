Cán bộ Biên phòng phát tờ rơi, tuyên truyền IUU đến bà con xã Hòn Đất.

Vừa qua, tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với UBND xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cùng một số văn bản luật có liên quan.

Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện các đoàn thể và hơn 120 chủ tàu, tài công, ngư dân. Đây là buổi tuyên truyền nằm trong hoạt động cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo (IUU) và không theo quy định của lực lượng Bộ đội Biên phòng…

Tại buổi tuyên truyền, cơ quan chuyên môn Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phổ biến đến bà con về những điều ngư dân cần biết khi khai thác hải sản, những tác động của thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Đồng thời Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng chỉ rõ, sau hơn 7 năm Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hải sản của chúng ta sang thị trường này đã giảm đáng kể, gây thất thu từ nguồn lợi thủy sản lên đến hàng chục triệu Euro.

Thẻ vàng đã tác động rất xấu và trực tiếp tới xuất khẩu hải sản. Nhiều khách hàng truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam e ngại việc bị phạt theo quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của EC nên giảm hoặc ngừng nhập khẩu hải sản của Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng, UBND xã Hòn Đất trao quà cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam, Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và một số văn bản có liên quan. Buổi tuyên truyền cũng nêu bật về việc người dân: không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua lại biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép; các hành vi chống người thi hành công vụ, vận chuyển hàng hóa trái phép; hoạt động bao chiếm, bảo kê bờ biển, bãi biển trái pháp luật; nêu lên các vụ việc, hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm…

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao tặng 20 phần quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ chi phí đi lại dự họp, tổng tiền và quà là 25 triệu đồng…