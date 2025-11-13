Ngày 13/11, tại hội trường Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM), Báo Công lý phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tòa án quân sự Quân khu 7, TAND TPHCM tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện các cơ quan chức năng giải đáp những thắc mắc của ngư dân thông qua phiên tòa giả định và kiến thức pháp luật về IUU.

Phiên tòa giả định được tạo dựng từ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử” do hai bị cáo là chủ tàu cá thực hiện, được TAND khu vực 11 - TPHCM xét xử.

Các tình tiết trong cáo trạng được lấy từ vụ việc thực tế có thật, giúp ngư dân hiểu rõ hơn những rủi ro pháp lý có thể gặp phải trong quá trình khai thác hải sản nếu thiếu cảnh giác và tuân thủ không đầy đủ quy định.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là ngư dân, trong công tác phòng, chống khai thác IUU; đồng thời góp phần chuẩn bị tốt cho đợt làm việc lần thứ 5 của Đoàn Thanh tra EC dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2025.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Kết thúc phiên tòa giả định, các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền về Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn, trong đó nhấn mạnh quy định tất cả tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ; chủ tàu và thuyền trưởng phải ghi chép, nộp nhật ký khai thác trung thực, đầy đủ.

Ngư dân được khuyến cáo tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác tại khu vực cấm, không sử dụng thuốc nổ, xung điện, chất độc... để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chính tương lai của nghề cá.

Lực lượng Cảnh sát biển phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức lễ ký cam kết không vi phạm IUU và trao tặng cờ Tổ quốc cùng các phần quà động viên ngư dân an tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc cùng các phần quà động viên ngư dân an tâm bám biển.

Cùng ngày, phiên tòa giả định thứ 2 cũng với nội dung trên được tổ chức tại xã Long Hải (TPHCM) với sự tham dự của hơn 300 cán bộ, ngư dân. Tại đây, lực lượng chức năng trực tiếp giải đáp các thắc mắc về thiết bị giám sát hành trình, ranh giới vùng khai thác và các chế tài xử lý hành vi vi phạm.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao 10 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho 10 gia đình ngư dân tại xã Long Hải.