Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân thực hiện Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026”. Chương trình được triển khai rộng khắp trên tuyến biên giới đất liền và đặc khu Cồn Cỏ, với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực của nhân dân vùng biên.

Ngay sau lễ phát động, trên tuyến biên giới đất liền, các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức Đoàn để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và hỗ trợ đời sống nhân dân, học sinh vùng biên.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng cắt tóc cho người dân xã biên giới Thượng Trạch. Ảnh: H. S

Các hoạt động như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn đã góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần người dân yên tâm bám bản, bám biên.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức ra quân với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên. Lực lượng đã tiến hành tổng dọn vệ sinh khu vực cửa khẩu và các điểm công cộng, thu gom hàng trăm kg rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, văn minh nơi cửa ngõ giao thương quốc tế.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo triển khai Chương trình “Thứ bảy về bản”, kết hợp ra quân tình nguyện mùa Đông và trao tặng 300 suất quà cho nhân dân, học sinh xã Dân Hóa với tổng trị giá 150 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cà Roòng phối hợp với Đoàn xã Thượng Trạch tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc và dọn vệ sinh tại các bản; đồng thời kết nối với các đoàn thiện nguyện trao tặng 80 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho nhân dân hai bản Chăm Pu và Tuộc.

Trong khi đó, Chi đoàn Đồn Biên phòng Hướng Lập phát động chương trình “Tay kéo Biên phòng”, phối hợp trao 143 suất quà và 300 suất ăn cho nhân dân và học sinh thôn Cù Bai với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Cà Roòng tặng quà cho các hộ gia đình, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần người dân yên tâm bám bản. Ảnh: H.S

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng 150 triệu đồng tiền mặt cho 130 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời trao sổ tiết kiệm cho 18 cháu thuộc các chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”. Những việc làm thiết thực này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, các đơn vị Biên phòng cũng chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới. Đồn Biên phòng Ba Nang tổ chức ra quân vệ sinh khuôn viên đơn vị, sơn sửa, làm mới hệ thống biển bảng; Đồn Biên phòng La Lay phối hợp với chi đoàn và nhân dân thôn La Lay ra quân vệ sinh, phát quang các tuyến đường liên thôn.

Tại Bản Kè, xã Tuyên Lâm, Chi đoàn Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp Đoàn xã trao tặng áo ấm cho học sinh mầm non, đồng thời dọn vệ sinh, làm khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ em dân tộc thiểu số.

Không chỉ trên tuyến biên giới đất liền, tinh thần tình nguyện còn được lan tỏa mạnh mẽ trên tuyến biển và hải đảo. Các đơn vị Biên phòng tập trung ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang các công trình văn hóa - lịch sử, góp phần xây dựng địa bàn ven biển sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều hoạt động ý nghĩa như vệ sinh Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt, Nghĩa trang Liệt sĩ, đường làng ngõ xóm, bia tưởng niệm đã được triển khai đồng loạt, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Qua Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026”, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Biên phòng nơi biên cương, biển đảo của Tổ quốc.