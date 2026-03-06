Khi việc giặt giũ phải theo kịp nhịp sống năng động

Với các gia đình hiện đại, đặc biệt là gia đình có con nhỏ, quần áo thường cần giặt gần như mỗi ngày: từ đồ công sở đến đồng phục của con. Khi máy giặt thiếu sự thông minh, việc giặt giũ dễ trở thành công việc lặp lại, tốn thời gian và công sức.

Các dòng máy giặt Panasonic được thiết kế để tối ưu toàn bộ quy trình nhờ hệ thống tự động thông minh gồm AI Smart Wash, Auto Dose và Auto Clean – giúp tự động từ khâu lựa chọn chu trình, phân bổ nước giặt đến vệ sinh lồng giặt sau mỗi lần sử dụng. Nhờ đó, người dùng không cần can thiệp nhiều bước, còn việc giặt giũ thì luôn diễn ra gọn gàng và ổn định trong nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Máy sấy giúp quần áo khô nhanh, phẳng phiu và sẵn sàng sử dụng ngay, đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa hoặc khi cần đồ gấp. Nhờ quy trình giặt – sấy liền mạch, gia đình luôn chủ động, không phụ thuộc vào thời tiết hay thời gian phơi phóng.

Những tiện ích giặt – sấy thông minh này được Panasonic triển khai trên các dòng máy khác nhau trong line-up cửa trước gồm FA, FC, FR và FW, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và mức độ tiện nghi của từng gia đình, trong khi vẫn giữ trọn trải nghiệm giặt giũ ổn định và đồng bộ về chất lượng.

Giặt giũ thông minh - Thảnh thơi tâm trí, nhẹ ví chi tiêu

Thay vì phải "đau đầu" đong đếm lượng nước giặt hay chọn chế độ sao cho đúng, các dòng máy giặt cửa trước của Panasonic sở hữu khả năng tự xoay sở tiện lợi:

“Cân” phần việc phức tạp: Hệ thống AutoDose tự động đong chính xác lượng nước giặt xả và thời gian phù hợp, kết hợp cùng AI Smart Wash sử dụng cảm biến để tính toán và điều chỉnh chu trình giặt phù hợp theo lượng đồ và điều kiện giặt, giúp người dùng không cần bận tâm tinh chỉnh thủ công.

● Máy tự giữ mình sạch sẽ: Tính năng tự vệ sinh lồng giặt và gioăng cửa sau mỗi chu trình (Auto Tub Clean & Auto Gasket Clean) giúp loại bỏ cặn bẩn, vi khuẩn, giữ máy luôn thơm tho, không lo mùi ẩm mốc dù giặt liên tục.

● Hiệu quả đi đôi với tiết kiệm: Tối đa hóa hiệu suất, tích hợp công nghệ AI & tùy chỉnh các chế độ giặt, giúp đạt hiệu quả giặt tối đa, tiết kiệm năng lượng lên tới 74%*¹

Vệ sinh gioăng cửa và lồng giặt

Diệt khuẩn đến lên 99.99%

Trong cuộc sống năng động, quần áo không chỉ hứng bụi đường mà còn thấm đẫm mồ hôi sau những giờ tập gym hay những lần “khám phá” thế giới của con nhỏ - tạo điều kiện cho vi khuẩn vô hình tích tụ và sinh sôi, gây mùi khó chịu và có thể ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm. Vì vậy, với Panasonic, sạch thôi là chưa đủ, mà phải là sự an toàn tuyệt đối từ hàng rào diệt khuẩn khép kín:

● Blue Ag+: Diệt khuẩn bằng ion bạc và tia UV ngay trong nước lạnh, giúp bảo vệ tối đa các loại vải cao cấp, dễ hư tổn.

● StainMaster+: Sức mạnh từ hơi nước nóng 60°C loại bỏ 99,99%*³ vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng.

● Sấy diệt khuẩn: Khi chuyển sang máy sấy chuyên dụng JD Series, quá trình bảo vệ tiếp tục được duy trì, loại bỏ mạt bụi nhà và vi khuẩn ngay trong lúc làm khô.

Chiếc khăn bông mềm mại, sạch khuẩn – thành quả của quy trình chăm sóc chuyên sâu

Máy sấy bơm nhiệt: "Mảnh ghép" cho không gian sống hiện đại

Công nghệ sấy Heat Pump trên dòng EH-JD1 chính là giải pháp "chốt hạ" cho việc giặt sấy liền mạch. Đặc biệt, bạn có thể đặt chồng máy sấy lên máy giặt để tối ưu diện tích cho ban công hay phòng giặt nhỏ.

● Sấy nhiệt dịu – bảo vệ sợi vải: Quần áo khô ở nhiệt độ dịu nhẹ 65°C, giúp vải mềm mại, giữ form và phẳng phiu mà không cần đợi nắng.

● Hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng: Việc giặt – sấy khép kín giúp gia đình hoàn toàn làm chủ quỹ thời gian, không còn phụ thuộc vào thời tiết ẩm ương.

Giải pháp giặt sấy Panasonic được thiết kế cuộc sống hiện đại luôn bận rộn và năng động. Khi máy giặt biết tự điều chỉnh, tự làm sạch và vận hành hiệu quả, người dùng có thể yên tâm tập trung cho công việc, gia đình và những trải nghiệm cá nhân. Đó là cách Panasonic đồng hành cùng các gia đình hiện đại: để việc nhà không cản bước nhịp sống, mà âm thầm hỗ trợ phía sau.

(Nguồn: Panasonic)